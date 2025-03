Haos în transportul în comun din Timișoara: tramvaiele și autobuzele nu au asigurare. Șoferii și vatmanii trebuie să acopere daunele

Tramvaiele, firobuzele sau autobuzele STPT care circulă pe trasee nu beneficiază decât de asigurare de tip RCA, obligatorie, fără a avea și un contract pentru asigurare facultativă, de tip CASCO. Informația a ieșit la iveală după o interpelare realizată de consiliera locală Roxana Iliescu.

Ruben Lațcău, viceprimarul Timișoarei a răspuns interpelării lansate. Era prea scump pentru a se face asigurări CASCO, iar situația financiară a fostei regii de transport în comun era foarte dificilă, în plus, nici nu există tradiție în acest sens.

”În acest moment, sunt mai multe oferte emise pentru asigurare CASCO și sunt și eu de acord cu acest lucru. Am început procesul ăsta de vreo 2-3 ani. Era imposibil, practic, să facem asta din cauza costului, până am trecut de procedura de OG 6. De atunci, de când societatea este mai stabilă financiar am început demersuri, am primit oferte care erau extrem de ridicate. Valoarea primei de asigurare era undeva la 10% din valoarea achiziției”, a anunțat viceprimarul Lațcău în plenul consiliului local.

Cel mai rău ”pică” cei care conduc autobuzele sau tramvaiele dacă acestea sunt implicate în accidente, iar vina le aparține. În lipsa CASCO, ei trebuie să acopere daunele. E greu de crezut că acoperirea daunelor poate fi suportată de personal, având în vedere valoarea mare a daunelor.

”Sunt situații unde este eminamente vina conducătorului vehiculului și acolo putem discuta despre penalități. Nu știu dacă este normal să îi imputăm întregul cost, pentru că vorbim de costuri extrem de ridicate, de zeci – sau pentru accidente mai grave pe care le-am avut cu Bozankaya, în care au fost afectate boghiurile, vorbim de sute – de mii de euro costuri de refacere.”, a mai spus Lațcău.

Comentarii

comentarii