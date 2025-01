Începe Anul 2025 cu un Tur Ghidat Gratuit în Timișoara

Astăzi, 3 ianuarie 2025, Timișoara marchează un început de an plin de energie și curiozitate culturală, odată cu organizarea primului tur pietonal gratuit al anului: ,,Welcome to 2025- New Year’s Tour”. Evenimentul, desfășurat în limba engleză, este organizat de echipa Timișoara Free Tours și atrage, de fiecare dată, zeci de participanți, atât localnici, cât și turiști veniți din diverse colțuri ale lumii.

Turul începe la ora 14:00, având ca punct de întâlnire Castelul Huniade, una dintre cele mai vechi și importante clădiri din oraș. Pe parcursul celor două ore, participanții vor fi ghidați de experți care au transformat fiecare oprire într-o poveste fascinantă despre trecutul, cultura și personalitățile care au marcat istoria Timișoarei.

Itinerariul include repere emblematice precum Piața Victoriei, Piața Libertății și clădiri de patrimoniu care reflectă diversitatea arhitecturală a orașului. În plus, ghizii vor împărtăși legende mai puțin cunoscute și detalii captivante despre viața orașului de-a lungul secolelor. Atmosfera prietenoasă a turului va fi completată perfect de interacțiunea deschisă dintre participanți, fiind încurajate, de asemenea, discuțiile și dezbaterile între participanți.

Timișoara Free Tours a fost fondată în 2020, ca parte a unui proiect mai amplu inițiat de Asociația de Turism Alternativ. Scopul principal al echipei este promovarea orașului Timișoara prin tururi pietonale gratuite, care oferă participanților o experiență autentică și educativă. Tururile sunt disponibile în patru limbi: română, engleză, germană și maghiară. De asemenea, sunt adaptate pentru diverse tipuri de evenimente, de la team-building-uri și delegații corporate la tururi tematice pentru turiști individuali. Pe lângă tururile ghidate, echipa a lansat și o Școală de Turism Alternativ, unde profesioniști din diverse domenii contribuie la formarea unor ghizi de înaltă calitate pentru industria turistică.

Timișoara Free Tours continuă să ofere tururi tematice pe tot parcursul anului, încurajând descoperirea orașului dintr-o perspectivă unică. Următoarele evenimente includ tururi în limba germană și română, precum și activități dedicate promovării patrimoniului local. Iar, deși participarea la tururi este gratuită, donațiile sunt binevenite, acestea fiind folosite pentru a susține inițiativa și pentru a dezvolta noi proiecte menite să pună în valoare frumusețea Timișoarei.

