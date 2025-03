Inteligența artificială, tehnologii emergente și transformarea educației deschise, principalele teme la OEW 2025, de la UPT

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT), prin Departamentul de ID/IFR și Educație Digitală în colaborare cu Alianța de Universități Europene E³UDRES², proiectul Horizon Europe Ent-r-e-novators și cu sprijinul IEEE Romania, a găzduit cea de-a XII-a ediție a Workshopului Internațional Open Education & Science Practices.

Evenimentul, desfășurat în format hibrid, a reunit peste 500 de participanți, din care 466 online și 50 de participanți în amfiteatrul K1 a Centrului de Conferințe al UPT, iar sesiunile au abordat impactul inteligenței artificiale, realității virtuale și augmentate, dar și blockchain asupra educației și cercetării, oferind exemple practice și studii de caz.

Informații despre eveniment: https://elearning.upt.ro/ro/evenimente/peste-500-de-participanti-la-workshop-open-education-science-practices-2025-upt/

Sub tema „Provocări în practici, unelte și metode ale științei deschise și educației deschise”, workshopul a explorat modalitățile prin care știința deschisă și resursele educaționale deschise (OER) sunt integrate în practicile universitare, în proiectele de cercetare și în educația generală. Un accent deosebit a fost pus pe răspunsul sistemelor educaționale și de cercetare la provocările aduse de tehnologiile emergente, precum inteligența artificială (IA), realitatea virtuală (VR) și blockchain.

17 prezentări de excepție ale unor experți internaționali:

Evenimentul a reunit 15 speakeri din România, Germania, Austria, Suedia, Belgia și SUA și peste 300 de participanți din 6 țări, care au avut oportunitatea de a interacționa cu speakerii și de a schimba idei, adresând zeci de întrebări și colaborând cu speakerii în cadrul prezentărilor.

Dr. Anthony Camilleri (Centrul de Inovare a Cunoștințelor | KIC), pentru prima dată la Timișoara, a deschis evenimentul cu o prezentare keynote de excepție despre impactul IA asupra predării și cercetării, subliniind rolul educației deschise în crearea unor modele de utilizare etică a IA. Prezentarea acestuia a fost aplaudată de audiență, atât online, cât și în sală și a provocat o serie de întrebări.

Prof.em.dr.ing. Radu Vasiu (Universitatea Politehnica Timișoara) a prezentat proiectele E³UDRES² și Ent-r-e-novators, evidențiind importanța științei deschise (open science) și a educației deschise (open education). Dr.ing. Diana Andone (UPT) a oferit perspective valoroase asupra utilizării IA în educație, subliniind necesitatea practicilor educaționale deschise și a conștientizării provocărilor etice. Conf.univ.dr. Gabriela Grosseck (Universitatea de Vest din Timișoara) a susținut o prezentare despre folosirea inteligenței artificiale în evaluarea studenților, dar și riscurile și preocupările etice. Prof. Arnold Pears (Royal Institute of Technology, Stockholm) a vorbit despre preocupările și implicațiile utilizării AI în cercetare, dar și despre evoluția inteligenței artificiale. Dr. Mark Frydenberg (Bentley University, SUA) împreună cu dr. Diana Andone (UPT) au prezentat proiectul TalkTech, care a facilitat colaborarea între studenții din România și SUA, folosind tehnologii AR și VR. Dr. Martin Ebner (Graz University of Technology, Austria), a prezentat integrarea instituțională și dezvoltarea resurselor educaționale deschise (OER) la Universitatea de Tehnologie din Graz (TU Graz). Dr. Vlad Mihăescu (UPT) a discutat despre dezvoltarea micro-certificărilor prin blockchain. Dr. Knut Blind (Technical University of Berlin, Germania) a vorbit despre importanța educației în standardizare din Europa, iar dr. prof. Cristian Gyozo – Haba (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași) a explorat evoluția laboratoarelor cu acces la distanță. Lect. Ann Reulens (UCLL, Belgia) a subliniat importanța implicării cetățenilor în știința cetățenească și demersurile de implementare în acest scop în cadrul proiectului E³UDRES² – Ent-r-e-novators. Dr. Andrei Ternauciuc (UPT) a prezentat evoluția platformei Moodle la UPT – CVUPT, contribuțiile echipei din ultimii 25 de ani, dar și perspectiva studenților legat de dezvoltarea acesteia. Prof. Anca Drăghici (UPT) a abordat economia circulară și educația pentru sustenabilitate. Dr. Maria Boatcă (UPT) a prezentat un cadru de formare pentru educatori, manageri și lucrători la distanță, în timp ce dr. Cristian Țecu (UPT) a prezentat utilizarea „design thinking”-ului pentru a atrage și implica studenții în facultățile tehnice. La finalul evenimentului, Alina Ancuța Berbeneciuc (Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, Iași) a vorbit despre aplicarea inteligenței artificiale în lecțiile TIC din liceele tehnologice, oferind provocări și exemple practice.

În premieră, în cadrul ediției cu nr. XII a Workshop Open Education & Science Practices, lucrările vor fi publicate în format open-access de Editura Universității Politehnica Timișoara, contribuind la diseminarea cunoștințelor și la avansarea domeniului.

Printre inițiativele evidențiate în cadrul mai multor prezentări s-au numărat proiectele E³UDRES² și Ent-r-e-novators, cu o serie de prezentări detaliate, fiind evidențiate inițiativele în promovarea științei deschise și a inovației în educația deschisă.

Pagina web E³UDRES²: https://eudres.eu/

Pagina web Ent-r-e-novators: https://www.entrenovators.eu/

Participanții online au primit Open Education Workshop Participant Open Badges (Certificate digitale deschise), iar cei prezenți fizic, certificate de participare.

