JAZZx 2025 – Organizatorii anunță primii patru artiști ai ediției a 13-a

Ediția a 13-a a JAZZx aduce din nou în Timișoara inspirația și talentul artiștilor români și străini, punând în valoare muzica de calitate și conexiunile autentice.

„We Jazz Together” rămâne un slogan sonor pentru festival, o expresie a valorilor fundamentale care definesc acest eveniment: conexiune, incluziune și bucuria de a trăi muzica împreună.

„JAZZx va avea loc și în 2025 la Timișoara, iar acesta este un motiv de bucurie nu doar pentru fanii acestui gen muzical, ci pentru întreaga euro-regiune. Un astfel de festival, care de la an la an atrage tot mai mulți spectatori, trebuie susținut, iar Consiliul Județean Timiș dovedește că este un partener serios și sprijină organizarea evenimentului.

Timp de trei zile, între 4 și 6 iulie, orașul vibrează diferit, acorduri de jazz răsună în centrul orașului, iar Timișoara capătă o aură aparte. E o bucurie să vedem împreună atâția oameni și artiști cu totul speciali care dau totul pentru ca JAZZx să fie festivalul la care vrem să ne întoarcem în fiecare an. Vă invit, așadar, să ne bucurăm împreună de trei zile de muzică bună și de o atmosferă absolut specială, cum doar în Timișoara poate fi.” Alfred Simonis, președinte al Consiliului Județean Timiș

Line-up-ul ediției a 13-a JAZZx reflectă diversitatea și dorința de a aduce pe scenă artiști care să îi captiveze pe cei care apreciază muzica live. De la maeștri ai jazzului contemporan până la artiști care explorează granițele soul-ului, R&B-ului și fusion-ului, selecția de anul acesta promite să ofere momente memorabile pentru toate gusturile. Prin acest mix de stiluri și abordări muzicale, JAZZx este o celebrare a creativității și a sunetelor care unesc oameni.

„JAZZx este unul dintre evenimentele culturale de referință ale Timișoarei, care reflectă deopotrivă diversitatea, creativitatea și conectarea prin artă a comunității, valori în care credem și motivul pentru care JAZZx este unul dintre proiectele pe care le susținem prin programul de finanțări multianuale pentru cultură, lansat anul trecut. Suntem primul oraș din România cu un astfel de program. Oferim astfel publicului acces la o ofertă culturală mai bogată și operatorilor culturali libertatea să planifice proiecte îndrăznețe care depășesc limitele unui an fiscal. De asemenea, deschidem ușa colaborărilor cu artiști de renume, ce necesită planificare pe termen lung. Scopul nostru este să promovăm Timișoara prin cultură, să îmbunătățim viața timișorenilor și să construim un ecosistem cultural creativ și sustenabil.” spune primarul Dominic Fritz

JAZZx este:

finanțat și co-organizat de Consiliul Județean Timiș prin Muzeul Național al Banatului

co-finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte

prezentat de UniCredit Bank

parteneri premium Profi, Regina Maria

mașina oficială a festivalului este Mercedes-Benz

produs și implementat de Centrul Cultural PLAI

Primii artiști confirmați pentru JAZZx 2025 sunt:

Jacob Banks:

Jacob Banks este un artist britanic de origine nigeriană, recunoscut pentru vocea sa profundă și distinctivă, care îmbină soul-ul tradițional cu influențe de R&B, blues și muzică electronică. Cu un stil autentic și versuri încărcate de emoție muzica sa explorează adesea teme precum identitatea, dragostea și problemele sociale.

Albumul său de debut, Village, a fost lansat în 2018, urmat de For My Friends în 2021 și Lies About The War în 2022.

Talentul său remarcabil i-a adus colaborări cu artiști renumiți și apariții la festivaluri de talie internațională, consolidându-l ca o forță inovatoare pe scena muzicală contemporană. Single-uri precum „Unknown (To You)” și „Chainsmoking” au avut un impact semnificativ la nivel global, iar Jacob Banks a acumulat peste 208 milioane de vizualizări pe YouTube, confirmându-și astfel succesul și popularitatea la scară mondială.

The Philharmonik:

Christian Gates, cunoscut sub numele de scenă The Philharmonik, este un artist, producător și multi-instrumentist originar din Sacramento, California. În 2024, a câștigat prestigiosul concurs NPR Tiny Desk cu piesa “What’s It All Mean?”, fiind ales dintre peste 7.000 de participanți, remarcându-se printr-o performanță captivantă și o prezență scenică remarcabilă. Muzica sa îmbină elemente de hip-hop, R&B și soul, creând un stil unic care reflectă atât influențele sale diverse, cât și experiențele personale. De-a lungul carierei, The Philharmonik a lansat mai multe albume și a colaborat cu artiști de renume, consolidându-și reputația în industria muzicală. Prin versatilitatea și pasiunea sa, continuă să captiveze publicul și să contribuie semnificativ la scena muzicală contemporană.

New Fossils:

New Fossils se impune ca o forță proaspătă pe scena dinamică a jazzului din Budapesta, îmbinând entuziasmul innovator cu expertiza consacrată. Trupa reprezintă o convergență de talente de top provenite din medii muzicale diverse. Drumul lor spre succes include deschiderea concertului lui Alfa Mist, câștigarea premiului pentru Cel Mai Bun Album Alternativ al Anului cu albumul lor de debut și colaborarea cu artiști internaționali. Aceste realizări subliniază angajamentul lor de a depăși granițele convenționale și de a explora noi frontiere sonore.

Zaharenco:

Zaharenco este o trupă de jazz a cărei muzică își propune să exploreze scena New Jazz prin fuzionarea influențelor jazz-ului, arhitecturii muzicii clasice și rock-ului. Debutul formației a fost în noiembrie 2021, o dată cu lansarea primului EP – Primordial Feelings. Muzica lor se distinge printr-o componentă dramatică, un echilibru între haotic și sincer și o abordare a diferitelor genuri, de la jazz la muzică contemporană, muzică de film sau sound design.

