La mulți ani Banat, la mulți ani bănățăni!

Azi, 21 iulie sărbătorim ziua, încă neoficială, a țării noastre, Banatul. Această sărbătoare a națiunii noastre istorice se datorează tratatului de la Passarowitz, încheiat pe 21 Iulie 1718 în urma eliberării Banatului de sub opresiunea Otomană de către armatele imperiale Habsburge în frunte cu generalul prinț Eugeniu de Savoia-Carignano. Revenirea țării noastre în cadrul teritoriilor Habsburgice marchează începutul Banatului modern, sau a Banatului așa cum l-am cunoscut noi prin politica administrativă a Casei de Habsburg, politică definită prin eficiență și caracterizată prin: sistematizarea localităților, regularizarea cursului apelor, repopularea, alfabetizarea și creearea unei regiuni prospere, unde agricultura Pustei, industria zonei Reșița-Bocșa-Oravița-Anina și apărarea asigurată de către Granița Militară au dus la un înalt nivel de autosuficiență. Aceasta la rândul ei a dus la o profundă coeziune identitară între diferitele etnii ale Banatului, formând națiunea istorică bănățeană, unde până azi diviziunea era mult mai marcată de stare: paori și grențări de exemplu; decât de etnie.

În ultimele decenii însă, trebuie să recunoaștem că identitatea noastră de bănățăni este supusă riscului dispariției. Nu e un secret faptul că cele două Războaie Mondiale nu s-au terminat în favoarea noastră: după Primul am fost divizați între trei state, fapt ce a dus la dispariția de iure a unui sistem de autosuficiență care caracterizase țara noastră până atunci. După al Doilea, a rezultat genocidul asupra unui bun procentaj al populației noastre în partea de Banat aflată în Iugoslavia, precum și deportările masive și schimbul de populație promovate de către RPR, apoi RSR. În prezent, în România cel puțin, continuăm să suportăm deznaționalizarea prin mai multe strategii:

Omiterea istoriei noastre locale. Deși suntem regiunea cu cea mai bogată istorie din zonă, având chiar o continuitate statală de la retragerea romană sub Valens și până astăzi, Banatul este surprinzător de absent din manualele de istorie, fiind cel mult anexat ca o “periferie” a unei regiuni vecine, Transilvania, deși Banatul, cultural și politic, nu constituie nicio unitate cu Transilvania, ci cu macro-regiunea Del-Alföld sau Délvidék alături de Bacica, Sirmia, Csongrád sau Branovia. O “invazie” arhitectonică a unor stiluri absolut alogene Banatului, mai ales sub pastorația BOR, invazie care se manifestă în două feluri: fie prin mutilarea unor monumente de baroc bănățean cu elemente kitschoase de tip neo-moldovenesc, maramureșan, neo-bizantin oltenesc etc., precum renovările scandaloase de la Sânnicolau Mic ori Sânandrei; sau construcția, excesivă de altfel, de temple parohiale și mănăstiri, toate în stiluri alogene Banatului, cu unele elemente care manifestă explicit chiar prostul gust, precum acoperișurile aurite. Exagerarea unor evenimente nefericite din epoca anterioară Trianonului, scoase din context și reinterpretate dintr-o perspectivă contemporană. Un exemplu clar este periodica exagerare a răscoalei de la 1739. Evident că o răscoală în 200 de ani e o nimica toată dacă privim restul teritoriilor europene (Franța a avut trei revoluții în aceeași perioadă, Ungaria un mare război civil, la care am luat și noi parte, Principatele Române două revoluții plus nenumărate răscoale etc.) Fabricarea unor “identități” artificiale, “vechi” de prin anii 2000, precum “gugulanii”, postați periodic pe retelele de socializare ca fiind “urmașii cei mai curați ai dacilor” și cu mii de distribuiri online. În genere cei care conduc astfel de campanii de dezinformare nici nu sunt din zona respectivă și nici nu pun imagini din zona respectivă. De fapt această batjocură de “gugulan” era limitată unei singure comune: Cornereva, fiind la poalele Gugului, și n-avea nicio legătură cu “dacii”. În realitate, populația romanofonă din zona Culoarului Timiș-Cerna-Bistra, care avea diferite porecle/batjocuri de la sat la sat, se caracterizează prin prezența extrem de elevată a maghiarismelor în limbaj si antroponimie, cea a elementelor Sud-slave în toponimie și hidronimie și cea a elementelor celto-romane în folclor.

Trebuie spus însă că în ultimii 10-15 ani am început să experimentăm o renaștere a identității bănățene, caracterizată printr-o luptă de rezistență dusă în presă, de diferite asociații de conservare a patrimoniului local, sau în mediile online. Acest curent de revival a dus în cele din urmă la popularizarea Crucii Sfântului Gheorghe pe fundal verde ca steag al Banatului și la includerea “sudialectului bănățean” ca opțiune de limbă maternă la recensământul din 2021-2022, la același nivel cu aromâna, istroromâna ori meglenoromâna. Deși, drept e, că până azi nu s-au făcut publice rezultatele detaliate ale acestui recensământ. Acesta este însă firul de care trebuie să tragem stimați bănățăni, și anume că Banatul din partea României nu are “români” și “etnii conlocuitoare”, ci Banatul are “bănățani” ca o națiune istorică, națiune comună cu părțile Banatului din Serbia și Ungaria, care cultural aparține macro-regiunii Délvidék, și care putem fi “grențări” ori “paori” ca stare, ori vlahi (așa apărem în recensământ vorbitorii de “subdialect bănățean”), șvabi, ștaieri, pemi, crașoveni, sârbi, maghiari, pavlicheni, croați, cehi, slovaci etc., însă toți compunând unica și indivizibila națiune istorică a bănățănilor.

Cu aceste cuvinte și mai ales cu Dumnezeu și Sfântul Gheorghe înainte, la mulți ani bănățăni!

Caius Stefan Stepanescu

