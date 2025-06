La Timișoara va avea loc cel mai important eveniment regional dedicat industriei de fitness și wellness

RomaniaActive, în parteneriat cu EuropeActive, anunță ediția 2025 a CEE Health & Fitness Summit, cea mai importantă conferință regională dedicată industriei de fitness și wellness din Europa Centrală și de Est. Evenimentul va avea loc joi, 3 iulie, la Iulius Congress Hall, Timișoara, și va reuni peste 200 de lideri de top, antreprenori și factori de decizie din regiune.

Ediția din acest an are tema „The Health & Fitness Evolution: Shaping Tomorrow, Today” și se concentrează pe modul în care industria se transformă – prin digitalizare, personalizare, inovație în modele de business și politici publice mai inteligente – pentru a răspunde noilor așteptări ale consumatorilor și nevoilor societății.

Pe agendă: inteligență artificială, engagement inteligent și viitorul industriei de fitness

Summitul din 2025 va aborda unele dintre cele mai actuale și relevante teme pentru evoluția industriei. Vor avea loc discuții despre integrarea inteligenței artificiale în operațiunile cluburilor, noi strategii de engagement al membrilor prin date și conținut personalizat, precum și despre apariția unor modele de business și servicii inovatoare care redefinesc experiența de fitness. Un accent important va fi pus pe creșterea nivelului de profesionalism în industrie, prin stabilirea unor standarde comune, analiza datelor de piață la nivel CEE – în parteneriat cu Deloitte – și colaborarea internațională. Reprezentanți ai asociațiilor naționale din Cehia, Ungaria și Letonia se vor alătura discuțiilor, pentru a împărtăși bune practici privind modul în care poziționează industria de fitness ca pilon esențial în strategiile de sănătate publică. Aceste conversații reflectă evoluția rapidă a sectorului și eforturile constante de adaptare la un mediu legislativ dinamic și la așteptările în schimbare ale consumatorilor.

„Conferința de anul acesta se construiește pe succesul ediției din 2024, organizată la București, care a reunit peste 180 de participanți din sectoarele public și privat. A generat discuții esențiale despre viitorul industriei în România, Polonia, Cehia și nu numai. Ce a făcut-o specială a fost combinația dintre dialogul strategic cu sectorul public, colaborarea regională și o atmosferă deosebit de dinamică. Misiunea RomaniaActive este să susținem toate organizațiile care contribuie la un stil de viață activ, constant. Ne dorim să unificăm industria de Health & Fitness și să creăm condițiile necesare pentru creșterea sustenabilă a sectorului,” a declarat Kent Orrgren, Președinte RomaniaActive și CEO World Class.

Program exclusiv de trei zile, dedicat liderilor din industrie

Pe lângă ziua principală de conferință, summitul include un program special de trei zile, desfășurat între 1-3 iulie, conceput exclusiv pe bază de invitație pentru un grup select de operatori, furnizori și lideri din industrie. Programul cuprinde un tur privat al orașului, cine de networking, vizite ghidate în cele mai importante cluburi de fitness din Timișoara și mese rotunde tematice, axate pe inovație, colaborare regională și creștere sustenabilă. Acest format creează cadrul ideal pentru dialog autentic și parteneriate strategice pe termen lung.

Vocea celor mai influenți lideri din Europa

Printre speakerii confirmați se numără personalități de renume din domeniul leadershipului de business, transformării digitale și politicilor publice: Kai Troll, CEO EuropeActive; Kent Orrgren, Președinte RomaniaActive și CEO World Class; Alexandru Lascăr, Președinte Executiv RomaniaActive și CEO Stay Fit Gym; Vlad Ronea, CEO & Fondator 18GYM și Vicepreședinte RomaniaActive; George Damian, CEO UPfit.cloud; Steffen Gausselmann, Senior Manager Deloitte; Cristian Ignat, Fondator & CEO Canopy & Aggranda; George Byers, Consultant pentru David Lloyd Leisure, Aspria și Virgin Active; Gints Kuzņecovs, CEO Gfitness / G Kolizejs și Președinte al Asociației Letone pentru Industria de Fitness și Sănătate; Espen Arntzen, CEO Wellness Education and Technology și Președinte al Consiliului E&K Holding AS; precum și Tilemachos Koukouflis CO-Founder Alterlife, Tomasz Napiórkowski, CEO & Founder of Fitness Consulting Group, Horia Grozea, Director Online & Mobile Payments la NETOPIA Payments.

Summitul din acest an este posibil datorită sprijinului oferit de unii dintre cei mai importanți furnizori din industrie. UPfit.cloud, Technogym și 7card by Wellhub s-au alăturat ca sponsori principali, susținând inovația, wellbeing-ul și dezvoltarea sustenabilă a industriei de fitness în regiune. Participanții vor putea interacționa direct cu tehnologiile și serviciile care modelează viitorul cluburilor și al experienței membrilor.

CEE Health & Fitness Summit este organizat de RomaniaActive, vocea oficială a industriei de fitness din România, în parteneriat cu EuropeActive, principala organizație europeană care promovează activitatea fizică și sănătatea prin fitness.

