Lugoj va avea piste de biciclete și stații de închiriere: proiect reluat cu finanțare optimizată

Primăria Municipiului Lugoj reia un proiect major de infrastructură, care vizează amenajarea pistelor de biciclete pe mai multe artere importante ale orașului. Inițial, proiectul fusese reziliat de ADR Vest, finanțatorul său, din cauza întârzierii în lansarea licitației, termenul de trei luni de la semnarea contractului, în august 2024, fiind depășit.

„Când am preluat administrația, proiectul era deja blocat, iar rezilierea sa era inevitabilă. După o reanalizare atentă, am ajustat planul pentru a reduce impactul financiar asupra bugetului local. Am reușit să scădem valoarea investiției de la 43 de milioane de lei la 33,3 milioane de lei, reducând semnificativ cheltuielile neeligibile”, a declarat primarul Lugojului, Călin Dobra.

Noua reconfigurare a proiectului include:

✅ Piste de biciclete pe principalele artere ale orașului, precum Episcop Dr. Ioan Bălan, Bucegi și Buziașului.

✅ Stații de închiriere dotate cu 30 de biciclete, menite să încurajeze mobilitatea urbană sustenabilă.

✅ Iluminat public eficient pe bază de LED-uri.

✅ Mobilier urban modern și îmbunătățirea spațiilor verzi, pentru un oraș mai atractiv și prietenos cu mediul.

„Ne dorim un Lugoj mai sănătos, curat și sustenabil, iar acest proiect este un pas important în această direcție”, a subliniat Călin Dobra.

Comentarii

comentarii