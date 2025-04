Lumina Sfântă de la Ierusalim a fost adusă pe Aeroportul Timișoara cu avion privat

Pe aeroport au venit delegaţii ale bisericilor din Arad, Caras-Severin, Hunedoara, dar și din Serbia, de la Vârșeț. Cu toţii au plecat cu lumina spre bisericile lor, pentru a participa la slujba de Înviere.

”Românii din Banatul sârbesc trăiesc cu bucurie și aceeași credință ca și românii din țara mamă. Se bucură că an de an primim acest mare dar, Învierea Mântuitorului Isus Hristos. Personal vin pentru al treilea an la Timișoara, după Lumina Sfântă, fiind delegat de Preasfințit, pentru a o duce la catedrala noastră de la Vârșeț. Ne bucurăm că și anul acesta avem această bucurie. Avantajul este că suntem aproape și ne ajută și o oră diferență. Slujbele se întâmplă la fel ca în România, după tipicul Bisericii Ortodoxe Române, de la ora 12.00. Diferit este că ierarhul român și cel sârbesc pleacă într-o procesiune și se întâlnesc în centrul orașului, la crucea Sfântului Theodor, unde ierarhii se salută și apoi fiecare transmite un gând pentru comunitățile lor, în română și sârbă. Apoi ne întoarcem în catedralele noastre unde continuăm cu Sfânta Liturghie”, a declarat Andrei Stancu, ecleziarhul catedralei episcopale de la Vârșeț.