Mai rapid, mai eficient: Continental accelerează dezvoltarea produselor cu ajutorul „Microsoft Azure AI”

Fără mai multe bătăi de cap cu fișa de specificații: Continental revoluționează gestionarea cerințelor în dezvoltarea produselor cu o aplicație software inovatoare dezvoltată intern. Odată cu introducerea instrumentui de lucru „AI-Based Requirements Engineering”, divizia Automotive se poziționează și mai aproape de nevoile clienților și piețelor în drumul său spre independență ca și companie listată la bursă. Un pas esențial în dezvoltarea produselor este accelerat semnificativ cu ajutorul inteligenței artificiale. Proiectele care vizează cercetarea și dezvoltarea sunt, de asemenea, finalizate mai rapid, mai precis și mai eficient, în ansamblu, pentru clienții Continental. Pentru aceasta, Continental a fost numită „Overall Winner” la râvnitele premii „Microsoft Intelligent Manufacturing Awards”, cunoscute în industrie și sub denumirea de „Oscarurile industriei de producție”.

Specialiștii de la Continental Automotive din Timișoara și Iași, a căror dedicare și expertiză au fost esențiale pentru succesul proiectului, au avut o contribuție importantă la această realizare.

„Cu noua aplicație bazată pe Microsoft Azure AI, intrăm acum într-o nouă eră a gestionării cerințelor”, spune Philipp von Hirschheydt, membru al Consiliului Executiv pentru sectorul Automotive de activitate al grupului Continental. „Împreună cu partenerii noștri tehnologici, Microsoft și NTT DATA, am dezvoltat un instrument extrem de eficient care face un pas consumator de timp în dezvoltarea produselor semnificativ mai eficient. Acest lucru nu numai că oferă clienților o valoare adăugată însemnată, ci pune la dispoziția inginerilor noștri un instrument de dezvoltare fiabil pentru a ne consolida și mai mult competitivitatea.”

Noua tehnologie digitală a fost dezvoltată în Microsoft Azure AI. Cu ajutorul inteligenței artificiale, instrumentul poate citi și analiza specificații extinse într-un mod simplu și aproape fără erori. Cerințele individuale și sarcinile de proiect pot fi atribuite automat centrelor de dezvoltare Continental corespunzătoare. Acest lucru poate reduce efortul necesar pentru un pas tradițional consumator de timp cu până la 80%.

Noul instrument AI: facilitator pentru dezvoltări auto de succes și eficiente

Până acum, fișele de specificații – cataloagele de cerințe de la clienți pentru dezvoltarea de componente, software sau sisteme auto, care conțin de obicei sute de pagini – erau procesate manual. Experții în gestionarea cerințelor au investit până la 37.500 de ore de lucru în ingineria cerințelor pe parcursul unui proiect de dezvoltare. Pe măsură ce dezvoltarea sistemelor și amploarea specificațiilor devin din ce în ce mai complexe, este crucial să se structureze gestionarea cerințelor mult mai eficient.

Tehnologia inovatoare de analiză a fost dezvoltată la Continental în strânsă colaborare cu Microsoft și consultantul IT global NTT Data. „Cu platforma de dezvoltare Microsoft Azure AI, oferim companiilor tehnologice un instrument important pentru realizarea proceselor extrem de complexe, cum ar fi dezvoltarea produselor, într-un mod mai eficient și mai actualizat, cu sprijinul inteligenței artificiale. Continental arată cum o interfață crucială cu clientul poate fi proiectată într-un mod mult mai țintit, fiabil și eficient prin realinierea gestionării cerințelor,” spune Joachim Franz, Automotive Industry Lead la Microsoft Germania.

„Ca partener de integrare de încredere, cu o expertiză extinsă în ingineria auto, am colaborat cu succes la crearea unei soluții AI personalizate. Împreună cu Continental și Microsoft, am implementat o aplicație inovatoare, bazată pe AI, gata de utilizare. Rezultatul final demonstrează un potențial semnificativ de eficiență pentru Continental și evidențiază valoarea reală a AI pentru afaceri,” explică Jens Krüger, Head of Global Automotive Engineering la NTT DATA.

Performanța impecabilă a instrumentului de dezvoltare implementat la Continental a impresionat personalul de inginerie a cerințelor încă din prima zi. Instruirea pentru instrumentul virtual durează mai puțin de o oră – după aceea, avantajele procesării specificațiilor susținute de AI devin imediat evidente. Secțiunile și termenii importanți din documentele de sarcini, care conțin până la 30.000 de cerințe individuale, sunt identificați, extrași și atribuiți intern. Aceleași pași repetitivi sunt acum finalizați automat. Datorită suportului AI, inginerii pot finaliza multe sarcini mult mai rapid, avansând astfel procesul de dezvoltare. Acest lucru înseamnă că noul instrument nu este un înlocuitor pentru angajați, ci un facilitator pentru un mediu de lucru creativ. Servește ca un asistent inteligent, îmbunătățind eficiența prin automatizarea sarcinilor repetitive și permițând inginerilor să se concentreze pe aspectele strategice și de valoare ale ingineriei produselor.

Continental primește Microsoft Intelligent Manufacturing Award (MIMA)

Instrumentul AI sprijină, de asemenea, experții Continental în actualizarea specificațiilor. În proiectele de dezvoltare complexe, noile cerințe ale clienților trebuie coordonate, introduse și redistribuite departamentelor corecte în diferite puncte ale procesului de creare a produsului. Acesta este un proces dificil care anterior genera timp și costuri suplimentare. După o fază de testare reușită, noul sistem de gestionare a cerințelor bazat pe AI este acum disponibil departamentelor de dezvoltare ale tuturor unităților de afaceri din divizia auto a Continental, pentru a accelera chiar și cele mai exigente proiecte și, în același timp, pentru a asigura succesul acestora cu cel mai înalt grad de fiabilitate.

Marele potențial al „AI-based Requirement Engineering” nu a convins doar inginerii de la Continental, ci și juriul prestigiosului premiu industrial MIMA. Microsoft și consultanța de management Roland Berger au recunoscut acum soluția tehnologică inovatoare ca „Câștigător Absolut” la premiile „Microsoft Intelligent Manufacturing Awards” din acest an, cunoscute în industrie și sub denumirea de „Oscarurile Industriei de Producție”. MIMA recunoaște proiectele de perspectivă ale companiilor din regiunea Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) care utilizează în mod optim oportunitățile oferite de lanțurile valorice digitalizate de la capăt la capăt. Exemplele de aplicații pot varia de la dezvoltarea digitalizată a produselor la producția inteligentă și gestionarea lanțului de aprovizionare până la servicii inteligente și portofolii de produse.