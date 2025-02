Maria Grapini, invitată, la Chișinău, de IMSP AMT Botanica

În calitatea sa de prim-vicepresedinte al delegației Parlamentului European-Republica Moldova, europarlamentarul Maria Grapini a fost invitată, la Chișinău, de IMSP AMT Botanica (Instituția Medico-Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Botanica- cea mai mare instituție de ambulator din Republica Moldova), la Conferința dedicată celor 35 de ani de existență.

Cu această ocazie, în data de 1 februarie, eurodeputatul Maria Grapini a avut și o întrevedere, la Academia de Științe a Moldovei, cu academicienii Mihai Cimpoi și Ion Tighineanu, întrevedere în cadrul căreia a fost stabilit un program de colaborare pe anul 2025.

În aceeași zi, în cadrul programului organizat de doamna director al IMSP AMT Botanica, Marina Golovaci, Maria Grapini a avut întâlniri la Primăria Chișinăului cu viceprimarul Angela Cutasevici, apoi a vizitat Centrul de Plasament Social de la Chișinău. În data de 2 februarie, eurodeputatul a efectuat o vizită, în Orhei, la Muzeul mesteșugarilor, vizitând, totodată, și obiectivelor turistice din Orhei. “Am fost impresionată de oportunitățile turistice, conservarea caselor și produselor tradiționale!”, a precizat, după vizită, eurodeputatul.

„Totdeauna am considerat o onoare invitația domnilor Academicieni Mihai Cimpoi și Ion Tighineanu! Colaborez de peste 10 ani cu Academia de Științe a Republicii Moldova și apreciez foarte mult, atât activitatea științifică a Academiei, cât și cea culturală. Domnul Academician Tighineanu este apreciat international pentru activitatea științifică și de cercetare, la rândul său, domnul Academician Mihai Cimpoi este recunoscut ca un mare, dacă nu cel mai mare, Eminescolog, fiind, de altfel, și Președintele Congresului Mondial al Eminescologilor. Le mulțumesc pentru discuțiile purtate și sper să continuăm colaborarea!”, a punctat, la finalul întrevederii de la Academia de Științe, Maria Grapini.

Totodată, în cadrul evenimentului de aniversare a 35 de ani de la Fondarea IMSP AMT Botanica, europarlamentarul S&D a avut, potrivit organizatorilor, un „discurs excepțional”.

“Sunt impresionată de ceea ce văd aici la IMSP AMT Botanica. Totdeauna am venit cu drag la Chișinău și vă spun vin de mulți ani. Vă felicit pentru cei 35 de ani de activitate și performanță medicală. La rândul meu, am muncit 36 de ani în sectorul privat și știu ce important este să poți ține, împreună, un colectiv, să poți să lucrezi în echipă și să poți ajunge la 35 de ani. Pentru că trebuie să privim în viitor vreau să vă spun că deși sănătatea este de competență națională, chiar și pentru statele membre, UE are politici importante pentru sănătate și implicit, bani, fonduri alocate, pentru sănătate. Nimimic nu este mai important decât sănătatea și pacea!”, a punctat, în intervenția sa, Maria Grapini.

De aceea, a completat eurodeputatul, lupta noastră, acum, în PE este să vedem cum putem să îmbunătățim sistemul de sănătate. Chiar săptămâna aceasta (n.a.-săptămâna trecută), a mai spus europarlamentarul român, președinția poloneză și-a prezentat motto-ul președinției Consiliului UE și anume securitate pe șapte paliere, unul dintre acestea fiind sănătatea.

“Iată că, din ce în ce mai mult, crește interesul UE pentru domeniul sănătății chiar dacă, așa cum am spus, depinde foarte mult și de fiecare stat membru. Vreau să-i salut pe românii prezenți și vreau să vă spun că este foarte important să fructificați șansele care vi se oferă, Am spus, de altfel, la TVR Moldova, că, în perioada 2025-2027, Republica Moldova arpoate primi aproape două miliarde de euro, dintre care 460 de milioane de euro îi puteți lua și folosi foarte repede. Ați progresat foarte mult în domeniul sănătății, în domeniul infrastructurii medicale, aveți posibilitatea să vă pregătiți pentru aparatura modernă, oameni calificați, puteți să luați proiecte de bună practică din alte țări. Știu că sunteți ambițioși și bine pregătiți astfel că vă doresc mult succes!”, a conchis Maria Grapini.

În semn de recunoștință pentru eforturile sale în vederea dezvoltării și promovării imaginii Republicii Moldova pe plan european, suportului acordat acestei țări, în special instituțiilor medicale, în stabilirea relațiilor medicale cu alte state europene și alinierea la standardele internaționale de prestare a serviciilor medicale, europarlamentarului Maria Grapini i-a fost oferită o diplomă de gratitudine.

Aniversarea a 35 de ani de la fondarea IMSP AMT Botanica a reprezentat un eveniment care a marcat atât rezultatele, cât și planurile pentru viitor a celei mai mari instituții de ambulator din Republica Moldova!

Alături de Maria Grapini, invitat special al acestui eveniment, au participat Excelenţa Sa, domnul Yoichiro YAMADA, Ambasador al Japoniei în Republica Moldova; Silviu Vasilică RUSU, Președinte Asociația Spitalelor Publice din România, dar și reprezentanți organizațiilor internaționale în Republica Moldova, ai administrației publice centrale și locale, mediului academic, conducători ai instituțiilor medico-sanitare republicane și municipale, precum și alți invitați.

De menționat faptul că, în cadrul acestei vizite, prim-vicepresedintele delegației Parlamentului European-Republica Moldova, eurodepuatul Maria Grapini, a oferit un interviu TVR Moldova și a vizitat o policlinică din cadrul IMSP AMT Botanica unde i s-a propus și a acceptat să facă analizele de sânge (rezultatele au fost primite imediat!), fiind, de asemenea, impresionată de buna organizare, dar și dotările de standard înalt ale acestei policlinici.

La finalul vizitei, europarlamentarul Maria Grapini a mulțumit Instituției Medico-Sanitare Publice Asociației Medicale Teritoriale Botanica (IMSP AMT Botanica) din Chișinău pentru invitația și diploma acordată cu ocazia aniversării a 35 de ani de la înființare. Cu această ocazie, Maria Grapini a subliniat, încă o dată, importanța activităților desfășurate de asociație și a afirmat că prin implicarea oamenilor se pot dezvolta activități eficiente, care aduc un impact pozitiv în comunitate.

Nu în ultimul rând, eurodeputatul Maria Grapini a adresat mulțumiri și doamnei director Marina Golovaci, care a fost, în opinia domniei sale, sufletul acestei acțiuni și care a reușit să coordoneze un eveniment deosebit.

