Măsuri sporite de siguranță în zona Gării de Nord. Se propune declararea perimetrului ca zonă de siguranță publică

Protestul anunțat de locuitorii zonei Gării de Nord din Timișoara a pus pe treabă autoritățile locale. Primăria Timișoara anunță intensificarea măsurilor de ordine și siguranță publică în zona Gării de Nord, una dintre cele mai tranzitate zone ale orașului. Decizia a fost luată de Comisia Locală de Ordine Publică, în urma mai multor sesizări primite de la cetățeni privind disconfortul și riscurile generate de prezența persoanelor fără adăpost în fostul sediu al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM).

Potrivit autorităților, în perioada următoare, zona va fi monitorizată permanent de echipaje mixte formate din reprezentanți ai Poliției Locale, IPJ Timiș, Jandarmeriei și Poliției Transporturi Feroviare.

Totodată, s-a propus declararea perimetrului Gării de Nord ca zonă de siguranță publică – măsură ce va permite intervenții mai rapide și mai eficiente în vederea descurajării comportamentelor antisociale și a creșterii siguranței cetățenilor.

Un alt pas important anunțat de autorități este sigilarea fostei clădiri a ITM, devenită adăpost improvizat pentru persoane fără domiciliu.

Înainte de adoptarea acestor măsuri, reprezentanții Comisiei au discutat cu cetățeni din zonă pentru a înțelege în mod direct preocupările și problemele semnalate.

La ședința Comisiei Locale de Ordine Publică au participat viceprimarul Ruben Lațcău, city managerul Matei Creiveanu, secretarul general Adina Pokker, consilierul local Roxana Iliescu, precum și reprezentanți ai structurilor de ordine publică menționate.

