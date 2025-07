Maternitatea unde se nasc minciunile administrației Fritz

Clinica Odobescu a fost închisă acum un an de zile, iar prematurii, mamele și bebelușii lor mutați la maternitatea Bega și la spitalul de copii. La începutul lunii decembrie 2024, după prăbușirea unui tavan, clădirea veche de peste 120 de ani în care au funcționat secțiile de Obstetrică și Neonatologie ale Maternității Odobescu din cadrul Spitalului Municipal Timișoara a fost declarată improprie pentru funcționare și a fost oprită activitatea medicală. Asta deși decidenții din primărie au fost la constatări încă de la primele prăbușiri și fisuri majore, în vara lui 2024.

În iulie 2025, deși au promis că maternitatea Spitalului Municipal se va muta în spațiul unei clinici private, aceste lucruri nu s-au întâmplat și nici nu se vor întâmpla prea curând. Asta deși există contract pentru închirierea fostei clinici President încă din martie, anul acesta.

După ce primarul Fritz și viceprimarul Lațcău dădeau ca sigură începerea activității în clădirea fostului spital privat, încă de acum 3 luni, medicii și inginerii s-a declarat extrem de sceptici, fiind nevoie de amenajare de parcări, locuri pentru ambulanțe, mărirea numărului de paturi, instalații electrice speciale, ventilație și oxigenare. În plus, într-o parte din clădire funcționa o clinică privată de ortopedie. Edilii au negat însă realitatea, care acum le dă o palmă de trezire la realitate.

Ajutorul venit de la Simonis și Săndesc necesită prelungiri

Din decembrie 2024, după închiderea Maternității Odobescu, Maternitatea Bega, mutată în noua clădire de vara trecută, a rămas singurul spital public unde se fac nașteri în Timișoara. Capacitatea acesteia s-a dublat, au venit și o parte a angajaților de la Odobescu, schema de lucru și spațiul s-au supraîncărcat, numărul pacienților fiind mult peste sarcina pe care o poate duce chiar și noua maternitate.

„Noi ne-am mobilizat de la început, de când a apărut problema de la Maternitatea Odobescu, care a trebuit să fie închisă, și am crescut capacitatea de primire a gravidelor, de management a nașterilor și, desigur, foarte important a numărului de posturi pentru nou-născuți, de paturi, de incubatoare pentru nou-născuți. Practic, am dublat numărul existent, sigur, respectând toate criteriile, cu aviz de la DSP.

Apoi, la început, am primit un număr important de angajați din secția de neonatologie a Maternității Odobescu, care oricum, nemailucrând, prezentau o problemă și financiară pentru spital, cu care am completat echipa existentă și am făcut față solicitărilor. Am reușit astfel să evităm situații de criză, situații dramatice în care femei gravide să nu poată să nască. Acum suntem în situația în care deja am câștigat și experiență, să spunem așa, în managementul acestei situații.

Doar că termenul într-adevăr, din discuțiile pe care le-am avut și noi cu colegii de la spitalul municipal, se amână până când maternitatea Odobescu va putea relua activitatea în noua locație. Vom continua să colaborăm în acest fel. (…) Am precizat că acest acord se derulează până la reluarea activității din Maternitatea Odobescu. S-a estimat o dată, noi ne-am pregătit să facem toate formalitățile ca personalul de la Maternitatea Odobescu să revină la municipal, la locul de muncă, dar constatând acum că, tehnic, nu este posibil, vom continua în acest mod de colaborare”, a declarat Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean Timișoara.

Contract în vigoare, dar fără termen de luare în folosință

Potrivit declarațiilor din urmă o lună și ceva, activitatea ar fi trebuit reluată încă din mai, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. În continuare, se lucrează pentru ca maternitatea să poată fi redeschisă în noua locație din zona Blașcovici, dar nu există vreun termen propriu-zis.

„Termene fixe nu există. Există lucrări care se desfășoară acolo la instalații de fluide, de gaze, pe partea electrică, pentru că e cu totul și cu totul altă alt volum de muncă. Acolo clădirea trebuie adusă la nivelul la care poate să deservească și ATI, și incubatoare. Din câte mi s-a comunicat, nu există un termen fixat pentru mutare, încă. Sunt în desfășurare lucrările. În funcție de ce se reușește și când se reușește să se termine. Până atunci, colegii sunt redistribuiți pe la Maternitatea Bega sau pe la noi (la Municipal – n.r.), personal mediu și brancardieri, unde există deficit. (…)

Trebuie reproiectat totul. Vă dați seama că sunt niște diferențe mari între ce patologie se făcea într-o clinică privată și patologie face un spital de stat. Sunt alte necesități, alte consumuri. Trebuie adaptate toate condițiile. S-a operat acolo și înainte, doar că volumul de muncă și necesarul sunt mai mari”, a declarat dr. Emil Florin Huț, purtătorul de cuvânt al Spitalului Municipal Timișoara.

Pe 4 februarie 2025, la două luni de când vechea clădire fost închisă, Secția de Obstetrică a Spitalului Municipal, adică Maternitatea Odobescu, administrația USR a Timișoarei anunța că a găsit o locație nouă. Primăria va închiria fosta clinică privată „President”. Inițial era vorba doar despre un acord de principiu, iar activitatea să fie reluată din martie. În clădirea respectivă, pe un etaj, funcționează o clinică privată de ortopedie, iar nimeni nu a făcut vreun anunț că se va muta de acolo. Asta în condițiile în care numărul de paturi este la jumătate față de minimul necesar, mai exact sunt 60 de paturi, ambulanțele nu au acces limitat, curtea și parcarea sunt mici, vecinii de pe strada strada Franyó Zoltán și-au manifestat nemulțumirea vizavi de faptul că strada liniștită se va aglomera din cauza lipsei locurilor din parcare și a mișcării continue, inclusiv pe timp de noapte. Pe 13 martie 2025, primăria a anunțat semnarea contractului pentru clădirea privată. Spațiul e însă extrem de insuficient și chiria enormă. “Conducerea Spitalului Municipal și proprietarul clădirii au semnat astăzi contractul pentru clădirea cu patru săli de operație dotate cu aparatură medicală și saloane cu 60 de paturi și echipamente medicale. Clinica, cu o suprafață de 1.873 mp, este dotată cu lift pentru transportul tărgilor și are un acces special pentru ambulanțe, facilitând transferul rapid al pacienților… Contractul de închiriere a fost semnat pentru trei ani și include atât spațiile medicale, cât și echipamentele necesare, precum instalațiile de oxigen și vacuum, mobilierul și aparatura medicală. Tariful total se ridică la 44.500 de euro, iar în primele 45 de zile, spitalul nu va plăti chirie”, a anunțat Serviciul Comunicare al primăriei, în luna martie. Însă cele 45 de zile au trecut demult, iar maternitatea nu a fost mutată.

În realitate însă, e nevoie de mult mai mult spațiu. Pentru a funcționa la măcar la parametrii oferiți de vechea locație, Secția de Obstetrică a Spitalului Municipal are nevoie în mod normal 96 de paturi, iar Neonatologia de 70 de paturi. Reamintim că această secție deservește cazurile de prematuri de la 3 spitale orășenești din județele Timiș, precum și din Caraș Severin și Hunedoara.

Timpul trece, chiria se degeaba se plătește

În plus, la un simplu calcul, cu o chirie de 45 de mii de euro pe lună, plus consumabile și utilități, era mai simplă contractarea unui împrumut, dacă tot s-a refuzat finanțarea din decembrie 2024. Doar că Primăria Timișoara, tocmai ce a mai contractat un credit BERD, iar gradul de îndatorare nu îi mai permite să ia credite solide și convenabile.

Nimeni nu poate estima data la care Maternitatea Odobescu s-ar putea redeschide în noua locație. Din decembrie 2024 până în prezent, la maternitatea Bega, numărul lunar de nașteri a fost de aproximativ două ori mai mare decât în lunile anterioare sau în perioadele asemănătoare ale anului trecut. Dacă în noiembrie 2024 au fost 47 de nașteri naturale și 127 prin cezariană, în decembrie s-a ajuns brusc la 109 naturale și 201 prin cezariană. Între lunile ianuarie și mai 2025 au fost 577 de nașteri naturale și 1.064 prin cezariană. Comparativ, între ianuarie și mai 2024, fuseseră 289 de nașteri naturale și 551 prin cezariană. De exemplu, numai în timpul gărzii dintre 26 și 27 iunie, au fost 20 de nașteri.

Marți, 1 iulie 2025, consilierul local Roxana Iliescu a luat o poziție critică față de delăsarea și managementul defectuos al acestei crize. “In 16 ianuarie 2025 am participat la protest alături de cadrele medicale de la maternitatea Odobescu.

In 4 februarie 2025, după “săptămâni intense de negocieri”, primarul Fritz ne-a anunțat că a găsit o nouă locație pentru maternitatea Odobescu, cu o capacitate de 60 de locuri față de cele 166 pe care le avea această maternitate în vechea locație.

In 13 martie 2025, primarul Fritz anunță semnarea contractului pentru noua locație a maternității: “Sunt bucuros că negocierile s-au încheiat cu succes și că avem un contract semnat, ceea ce ne permite să începem mutarea. În scurt timp, activitatea maternității va fi reluată în condiții mult mai bune pentru mame și copii”

Vă vine să credeți că nici până in zi de astăzi, maternitatea nu si-a reluat activitatea?! Si mai mult decât atât, abia acum s-au contractat lucrări de instalație electrică pentru sectia de neonatologie, asta in timp ce se plateste o chirie in valoare de 44.500 euro/luna”, a scris Roxana Iliescu, pe Facebook.

