Mesajul Excelenţei Sale Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timişoara, cu ocazia Solemnităţii Învierii Domnului – Sfintele Paşti 2025

Dragi frați și surori în Cristos,

„Noi suntem martori la tot ce a făcut în ţinutul iudeilor şi în Ierusalím. Pe el l-au omorât atârnându-l pe lemn. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi şi a îngăduit să se arate nu întregului popor, ci nouă, martorilor aleşi mai înainte de Dumnezeu, care am mâncat şi am băut cu el după ce a înviat din morţi“ – citim mărturia Apostolului Petru în Faptele Apostolilor (Fapte 10, 39-41).

Sfintele Paști reprezintă cea mai mare sărbătoare a noastră, este sărbătoarea sărbătorilor: după ce și-a dat viața pentru noi pe cruce, Isus Cristos a înviat din morți. Sărbătorim învierea Sa cu certitudinea și marea bucurie că El este viu și este cu noi. Diferența dintre un credincios și un necredincios este că cel necredincios crede că Isus a trăit odinioară, iar cel credincios crede că Isus este viu și este cu noi. Aceasta este marea diferență. Ce folos dacă El ar fi fost cândva prezent, dar nu este prezent cu noi acum! Dacă am vorbi despre El doar ca despre o personalitate istorică din trecut?!

Ne aflăm în Anul Jubiliar. Sfântul Părinte a proclamat acest an ca fiind Anul speranței. Care este speranța noastră? Mulți oameni confundă speranța cu dorințele… „sper că se va întâmpla asta și asta, că voi izbuti…“ Acestea sunt dorințe. Speranța noastră se bazează tocmai pe învierea lui Isus: El trăiește, El ne iubește, iar speranța noastră este că va fi mereu cu noi și ne va iubi întotdeauna. Acesta este atât motivul, cât și temeiul speranței noastre. Speranța noastră este că iubirea lui Isus este atât de puternică, încât ne va putea păstra credincioși chiar și pe noi, ucenicii Săi slabi, pentru a ne transforma inimile, astfel încât să răspundem iubirii Sale cu iubire. Chiar și în această lume a noastră, sfâșiată de război, putem face tot posibilul să-L primim pe Isus în viețile noastre și, cu zelul misionarilor, să-i ajutăm și pe alții să-L cunoască și să-L primească. Dacă El va locui în inimile oamenilor, va fi capabil să aducă pacea.

Dacă privim înapoi în trecut, dincolo de războaie și de tot felul de nenorociri, vedem o lumină ce strălucește de-a lungul întregii istorii. O lumină care a început odată cu învierea lui Isus și care din interior i-a transformat pe oameni, îndemnându-i să ducă iubirea Sa până în cele mai îndepărtate colțuri ale pământului. Apostolii, alături de zecile de mii de sfinți și martiri care i-au urmat, și-au dat chiar și viața pentru Cristos. Tot așa a făcut și patronul diecezei noastre, Sfântul Gerard, care și-a părăsit patria, Veneția natală, pentru a porni spre ținuturi îndepărtate. Astfel, el a ajuns la noi pentru a-L propovădui pe Cristos cel înviat și iubirea Sa. Îi putem fi recunoscători lui și tuturor celor prin care iubirea lui Isus Cristos a ajuns la noi, prin care am ajuns să-L cunoaștem și prin care El a devenit bucuria și speranța vieții noastre. În fiecare epocă a istoriei, au existat oameni atinși de prezența Sa, care L-au primit în viața lor și astfel au devenit lumina strălucitoare a timpului lor. Cristos este viu, iar puterea Sa lucrează în viețile a sute de milioane de oameni chiar și astăzi. Să-L lăsăm să ne atingă! Să-L primim în viețile noastre!

La sfârșitul lunii martie, am fost la Roma. Când, împreună cu câțiva dintre frații mei episcopi și mulți credincioși creștini, am trecut Poarta Sfântă în a doua biserică din Roma, ca mărime, Bazilica Sfântul Paul din afara zidurilor, ne-a cuprins un sentiment de măreție și uimire. Am fost copleșiți de imensitatea acelui spațiu și ne-am oprit pentru câteva clipe: „Cât de măreață este!“, a remarcat unul dintre frații mei episcopi de altă confesiune. Cât de măreață! Da, și cât de măreț este Cel care l-a convertit pe Saul, prigonitor al creștinilor, și l-a transformat în Sfântul Paul, evanghelizatorul, în cinstea căruia a fost construită această bazilică! Același Cristos cel înviat i-a îndemnat și i-a inspirat și pe strămoșii noștri, care au ridicat bisericile noastre, și cu multe sacrificii și-au ajutat copiii și pe noi, ca să-L cunoaștem pe Isus Cristos, să credem în iubirea Sa și să ne încredem în El.

Este atât de bine că, în acest an jubiliar, Răsăritul și Apusul creștin sărbătoresc Paștele împreună, în aceeași zi. Împreună putem mărturisi învierea și iubirea lui Isus. Primii creștini nu au putut păstra vestea doar pentru ei; au vrut să spună tuturor că El a înviat, că El trăiește.

La sfârșitul anilor ’70, un grup entuziast de studenți de la Institutul Teologic din Alba Iulia și-au imprimat pe tricouri inscripția pe care o citim în scrisoarea către Coloseni a Sfântului Apostol Paul: „Cristos este viața noastră.“ Cu aceste tricouri au mers în vacanță, peste tot, chiar și la meciurile de fotbal. Cu aceste tricouri, au dorit să-L vestească pe Cel care era cel mai important în viața lor, pentru că Isus nu era prezent doar pe tricouri, ci și în inimile lor.

„Noi suntem martori la tot ce a făcut în ţinutul iudeilor şi în Ierusalím“, spune apostolul. Fie ca și noi să fim martori ai lucrării lui Isus cel înviat, care trăiește cu noi și acționează în viața noastră și în cea a celor din jurul nostru! Amin.

Vă urez tuturor Sărbători Pascale binecuvântate!

Timișoara, în Duminica Învierii, a Anului Domnului 2025

† Iosif,

Episcop de Timișoara

Krisztusban szeretett Testvérek!

„Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból” – olvassuk Péter apostol vallomását az Apostolok Cselekedeteiben. (ApCsel 10, 39-41).

Húsvét a legnagyobb ünnepünk, az ünnepek ünnepe: Jézus Krisztus, miután életét adta értünk a kereszten, feltámadt. Az Ő feltámadását ünnepeljük azzal a tudattal és azzal a nagy örömmel, hogy Ő él és velünk van. Hivő és hitetlen között az a különbség, hogy a hitetlen hiszi, hogy Jézus valamikor élt, a hívő ember pedig hiszi, hogy Jézus él és velünk van. Ez a nagy különbség. Mit érne az, ha valamikor valakikkel jelen volt, de most nem lenne velünk?! És ha csak úgy beszélnénk Róla, mint a régmúlt történelmi személyiségéről?!

A jubileumi évben vagyunk. A Szentatya a remény éveként jelölte meg ezt az évet. Mi a mi reményünk? Sokan összetévesztik a reményt a vágyakkal… hogy remélem, hogy ez és ez meglesz, sikerülni fog… Ezek vágyak. A mi reményünk pontosan az Ő feltámadásán alapszik: Jézus él, Jézus szeret, és az a reményünk, hogy a jövőben is, mindig velünk lesz és szeretni fog minket. Ez reményünknek oka és alapja egyaránt. És még az a reményünk, hogy az Ő szeretete olyan erős, hogy még minket, gyenge tanítványait is meg fog tudni tartani a hűségben, át tudja alakítani a szívünket, hogy szeretetére szeretettel válaszoljunk. Ebben a háborúk által megtépázott világunkban is akkor tehetünk a legtöbbet, ha befogadjuk Őt az életünkbe, és a misszionáriusok lelkesedésével segítünk másokat is, hogy megismerjék és befogadják Őt. Ha Ő ott lakik az emberi szívekben, Ő képes lesz békét teremteni.

Ha végignézünk a történelem folyamán, a háborúk és mindenféle gonoszság tengerén túl látunk egy fényt, amely végigvonul az egész történelmen. Egy fény, amely elindult Jézus feltámadásával, és belülről alakította az embereket, hogy az Ő szeretetét vigyék el a föld legtávolabbi részeibe is. Az apostolok és utánuk a szentek és vértanúk tízezrei még ez életüket is odaadták Krisztusért, ahogy egyházmegyénk védőszentje, Szent Gellért is otthagyta hazáját, szülőföldjét, Velencét, hogy elmenjen távoli országokba és így eljusson hozzánk, hogy hirdesse a Feltámadt Krisztust és az Ő szeretetét. Hálásak lehetünk neki, és mindazoknak, akik által eljutott hozzánk is Jézus Krisztus szeretete, megismertük Őt, és Ő lett életünk öröme és reménye. Minden történelmi korszakban voltak emberek, akiket megérintett az Ő jelenléte, befogadták Őt életükbe és így korszakuk világító fényévé lettek. Krisztus él és az Ő ereje dolgozik ma is sok százmillió ember életében. Engedjük, hogy megérintsen! Fogadjuk be Őt életünkbe!

Március végén Rómában jártam. Amikor néhány püspöktestvéremmel és sok-sok keresztény hívővel a szent kapun át beléptünk Róma második legnagyobb templomába, a Falakon kívüli Szent Pál bazilikába, egyszerre valami fönséges és méltóságteljes hangulat vett erőt rajtunk, lenyűgözött a tér, döbbenten álltunk meg néhány pillanatra. „Milyen hatalmas”, mondta az egyik más felekezetű püspök testvérem. Milyen hatalmas! Igen, és milyen hatalmas az, aki a keresztényüldöző Sault megtérítette és evangelizáló Szent Pállá alakította, akinek a tiszteletére ezt a bazilikát felépítették! És ugyanaz a Feltámadt Krisztus mozgatta, inspirálta elődeinket is, akik templomainkat felépítették, akik sok-sok áldozatot meghozva segítették gyermekeiket, segítettek minket, hogy megismerjük Jézus Krisztust, hogy higgyünk az Ő szeretetében és bízzunk Benne.

Annyira jó, hogy ebben a jubileumi évben kelet és nyugat népei együtt, ugyanazon a napon ünnepeljük a húsvétot. Együtt tehetünk tanúságot Jézus feltámadásáról és szeretetéről. Az első keresztények nem tudták magukban tartani a hírt, mindenkinek el akarták mondani, hogy Ő feltámadt, él.

A hetvenes évek végén a Gyulafehérvári Teológián a kispapok egy lelkes csoportja pólókat készíttetett azzal a felirattal, amit a Kolosszeiekhez írt levélben Szent Pál apostoltól olvasunk: Krisztus a mi életünk. Ezekkel mentek vakációra, mindenhova, még focizni is. Ezen pólók által is hirdetni akarták azt, aki a legfontosabb az életükben, mert Jézus nemcsak a pólókon volt jelen, hanem a szívükben is.

„Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett”, mondja az apostol. Legyünk mi is tanúi annak, amit a velünk élő, feltámadt Jézus tesz a mi életünkben és a körülöttünk élők életében! Amen.

Kívánok mindenkinek áldott, szent Húsvéti Ünnepeket!

Temesvár, 2025. húsvét vasárnapján

† József

megyés püspök

In Christus geliebte Brüder und Schwestern,

„Wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen: uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben“ – so lesen wir in der Apostelgeschichte das Zeugnis des Apostels Petrus (Apg 10, 39-41).

Ostern ist unser größtes Fest, es ist das Fest der Feste: Nachdem er am Kreuz sein Leben für uns hingegeben hat, ist Jesus Christus von den Toten auferstanden. Wir feiern seine Auferstehung mit der Gewissheit und großen Freude, dass er lebt und bei uns ist. Der Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen besteht darin, dass der Ungläubige zwar glaubt, dass Jesus einst gelebt hat, der Gläubige aber glaubt, dass Jesus lebt und bei uns ist. Das ist der große Unterschied. Was würde es nutzen, dass er einst anwesend war, aber jetzt nicht bei uns ist! Wenn wir von ihm nur als historischen Persönlichkeit aus der Vergangenheit sprechen würden?!

Wir befinden uns im Jubiläumsjahr. Der Heilige Vater hat dieses Jahr als das Jahr der Hoffnung verkündet. Worin besteht unsere Hoffnung? Viele Menschen verwechseln Hoffnung mit Wünschen… Sie hoffen, dass dies und jenes gelingt… Das sind Wünsche. Unsere Hoffnung ist gerade auf die Auferstehung Jesu gegründet: Er lebt, er liebt uns, und wir hoffen, dass er immer bei uns sein und uns immer lieben wird. Das ist die Motivation und das Fundament unserer Hoffnung. Wir hoffen, dass die Liebe Jesu so stark ist, dass er auch uns, seine schwachen Jünger, in der Treue erhalten kann und unsere Herzen zu verwandeln vermag, damit wir auf seine Liebe mit Liebe antworten. Selbst in dieser vom Krieg zerrissenen Welt können wir alles tun, um Jesus in unser Leben aufzunehmen und mit missionarischem Eifer auch anderen zu helfen, ihn kennenzulernen und zu empfangen. Wenn er in den Herzen der Menschen wohnt, wird er Frieden bringen können.

Wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken, jenseits von Kriegen und allen Arten von Unglück, sehen wir ein Licht, das die Geschichte durchzieht leuchtet. Ein Licht, das mit der Auferstehung Jesu begann und die Menschen in ihrem Inneren verwandelte und sie dazu bewegte, seine Liebe bis an die äussersten Enden der Erde zu tragen. Die Apostel und die Zehntausenden von Heiligen und Märtyrern, die ihnen folgten, haben für Christus sogar ihr Leben hingegeben. Das Gleiche tat auch der Patron unserer Diözese, der heilige Gerhard, der seine Heimat, sein Venedig, verließ, um in ferne Länder aufzubrechen. So kam er zu uns, um den auferstandenen Christus und seine Liebe zu verkünden. Wir können ihm und all jenen dankbar sein, durch die die Liebe Jesu Christi zu uns gelangt ist, durch die wir ihn kennen gelernt haben und durch die er zur Freude und Hoffnung unseres Lebens geworden ist. In jeder Epoche der Geschichte gab es Menschen, die von seiner Gegenwart berührt worden waren, die ihn in ihr Leben aufgenommen haben und so zum leuchtenden Licht ihrer Zeit wurden. Christus lebt, und seine Kraft wirkt auch heute noch im Leben von Hunderten von Millionen von Menschen. Lassen wir uns von ihm berühren! Lasst uns Ihn in unserem Leben willkommen heißen!

Ende März war ich in Rom. Als wir zusammen mit einigen meiner Mitbrüder im Bischofsamt und vielen gläubigen Christen die zweitgrößte Kirche Roms, die Basilika St. Paul vor den Mauern, durch die Heilige Pforte betraten, überkam uns ein Gefühl von Erhabenheit und Verwunderung. Wir waren überwältigt von dem Raum und blieben einige Augenblicke erstaunt stehen. „Wie majestätisch sie ist“, bemerkte einer meiner Bischofsbruder einer anderen Konfession. Wie groß! Ja, und wie groß ist der, der Saulus, den Christenverfolger, bekehrt und in den heiligen Paulus, den Evangelisten, verwandelt hat, zu dessen Ehren diese Basilika erbaut wurde! Es ist derselbe auferstandene Christus, der unsere Vorfahren anspornte und dazu bewegte, unsere Kirchen zu errichten, ihren Kindern und uns selbst aufopferungsvoll zu helfen, damit wir Jesus Christus kennenlernen, an seine Liebe glauben und ihm vertrauen.

Es ist so gut, dass in diesem Jubiläumsjahr die Christen des Ostens und des Westens Ostern gemeinsam am selben Tag feiern. Gemeinsam können wir Zeugnis von der Auferstehung und der Liebe Jesu ablegen. Die ersten Christen konnten diese Nachricht nicht für sich behalten; sie wollten allen sagen, dass er auferstanden ist, dass er lebt.

Ende der 1970er Jahre druckte eine begeisterte Gruppe von Studenten des Theologischen Instituts in Alba Iulia auf ihre T-Shirts die Aufschrift, die wir im Brief des Paulus an die Kolosser lesen: „Christus ist unser Leben“. Mit diesen T-Shirts gingen sie in den Urlaub, überall hin, sogar zum Fußballspielen. Damit wollten sie allen Denjenigen verkünden, der in ihrem Leben am wichtigsten war, denn Jesus war nicht nur auf ihren T-Shirts, sondern auch in ihren Herzen anwesend.

„Wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat“, sagt der Apostel. Mögen auch wir Zeugen des Wirkens des auferstandenen Jesus sein, der mit uns lebt und in unserem Leben und im Leben unserer Mitmenschen am Werk ist! Amen.

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes, gesegnetes Osterfest!

Temeswar, am Ostersonntag des Herrenjahres 2025

† Josef,

Bischof von Temeswar

Comentarii

comentarii