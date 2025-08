Momčilo Bajagić, liderul trupei Bajaga, și-a lansat cartea la Timișoara: „Cred că e timpul potrivit să scriem această poveste”

Legenda rock-ului sârbesc Bajaga a încheiat duminică seara concertele de Ziua Timișoara. Mii de spectatori au cântat și dansat pe ritmurile formației conduse de Momčilo Bajagić. Unii au venit direct din Serbia să-i vadă pe cei de la Bajaga i Instruktori. Legenda rock-ului sârbesc Bajaga a încheiat duminică seara concertele de Ziua Timișoara. Mii de spectatori au cântat și dansat pe ritmurile formației conduse de Momčilo Bajagić. Unii au venit direct din Serbia să-i vadă pe cei de la Bajaga i Instruktori.

Înainte de concert, Momčilo Bajagić a participat la lansarea cărții sale de colecție, intitulată “Bajaga – Pesme”, în traducere „Bajaga – Povestiri”, eveniment organizat de Casa de Cultură a Municipiului, la Hotel Timișoara.

„E un regim de samizdat, noi am finanțat cartea. Nu e o editură în spate. Producția unei cărți a costat 50 de euro. Au ajuns și în librării, în Belgrad, unde am constatat că se vând cu 100 de euro. Dar noi întotdeauna, când avem un eveniment, și vindem direct fanilor la prețul de producție, 50 de euro.Cred că e timpul potrivit să scriem această poveste, vrem să lăsăm un dar pentru vechea sau noua generație”, a spus Momčilo Bajagić.

Amintiri din anii 90

Bajaga i Instruktori este una dintre trupele legendare ale Belgradului. A fost fondată în 1984 de chitaristul şi compozitorul Momčilo Bajagić și a devenit rapid o reprezentantă de seamă a rockului din fosta Iugoslavie, alături de Bijelo Dugme şi Riblja Čorba. Bajaga a cântat pentru prima dată în capitala Banatului în anul 1990, la două luni de la căderea comunismului. La evenimentul de atunci, Rock pentru Revoluție, au venit mai multe formații celebre din fosta Iugoslavie, pe lângă Bajaga: Riblja Čorba, Valentino, Galija, Viktoria – trupe pe care timișorenii le ascultau la radio în anii ’80.

„La acel concert din 1990 am rămas surprins că lumea știa textele noastre. Nu știam inițial dacă lumea va înțelege textele, limba română nu prea seamănă cu limba sârbă.

Am aflat imediat că lumea de aici era conectată cu televiziunile și radiourile din Iugoslavia. Oamenii erau informați. Iar după aceea am venit de peste zece ori să cânt aici și m-am simțit foarte bine. Cel mai bun concert dintre toate cele pe care le-am susținut în Timișoara a fost cel din Parcul Rozelor, din 2012. A fost un super concert”, a mai spus liderul trupei.

Timișoara s-a schimbat radical

Momčilo Bajagić a revenit de multe ori la Timişoara, la diverse festivaluri sau pentru concerte în cluburi. Iar în acești ani, muzicianul sârb a remarcat o uriașă schimbare în capitala Banatului.

„Prima dată am cântat la Timișoara în februarie 1990, imediat după revoluție. După aceea am venit la fiecare doi-trei ani. Și am putut să constat cât de bine s-a mișcat Timișoara și din punct de vedere al dotărilor tehnice pentru aceste evenimente culturale, pentru concerte în primul rând, dar și cum au început să arate străzile, piețele, cum s-a dezvoltat toată infrastructura. Cel puțin Timișoara, pe care o cunosc, a progresat mult”, a adăugat Momčilo Bajagić.

Povestea continuă

Momčilo Bajagić are 65 de ani, dar încă se simte în formă. Unul din fondatorii trupei Bajaga i Instruktori, basistul Miroslav Cvetković „Cvele”, a părăsit însă recent formația.

„Basistul nostru, Cvele, care aduce o profunzime sunetului de scenă al grupului, nu mai cântă cu noi. În general nu mai apare pe scenă, pentru că la vârsta de 69 de ani, prima dată în viața lui s-a căsătorit. Și atunci ne-a spus că anii aceștia care i-au mai rămas ar vrea să-i petreacă cu tânăra lui nevastă. Și am înțeles asta. A cântat cu noi 39 de ani și am zis, OK Cvele, mulțumim”, a mai spus artistul sârb.

Momčilo Bajagić a păstrat o frumoasă prietenie cu Adrian Orza, fostul viceprimar al Timișoarei, decedat în 2023. Lui Orza i s-au datorat câteva dintre concertele sârbilor în orașul de pe Bega. De altfel, la concertul de duminică, Momčilo Bajagić i-a dedicat fostului țărănist melodia „Plavi safir”.

