Municipalitatea a curățat două hectare de teren în zona Șagului. Urmează Gheorghe Lazăr

Primăria Timișoara a demarat o amplă acțiune de igienizare a spațiilor verzi dintre blocuri, primele intervenții având loc în zona Musicescu – Mureș – Hărniciei, unde au fost curățate două hectare de teren. Primarul Dominic Fritz a anunțat că acesta este primul pas într-o campanie mai amplă, menită să redea comunității spațiile abandonate și sufocate de vegetație necontrolată.

„Am intrat în așa-zisele zone verzi dintre blocuri – spații uitate de ani buni, pline de bălării, gunoaie și construcții improvizate. Le redăm copiilor pentru joacă și adulților pentru relaxare. În cvartalul Musicescu – Hărniciei – Mureș am curățat terenul, am tăiat copacii uscați și bălăriile, am strâns deșeuri și moloz, am demontat gardurile ruginite. De asemenea, vom înlocui băncile deteriorate și vom planta arbori pentru a amenaja corespunzător zona”, a declarat primarul.

Edilul a precizat că în paralel au început lucrările și în zona Gheorghe Lazăr, unde echipele municipalității vor continua acțiunea de curățenie și reamenajare.

„Luăm la rând fiecare cartier și intervenim în cvartalele dintre blocuri. Vrem să oferim locuitorilor spații mai curate, mai sigure și mai îngrijite chiar lângă blocurile lor”, a mai spus Dominic Fritz.

