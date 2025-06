Nou program cu dublă diplomă în domeniul Psihologiei Clinice, la UVT

Începând din anul universitar 2024-2025, Facultatea De Sociologie si Psihologie a Universității de Vest din Timișoara (UVT), în cadrul masteratului de Psihologie Clinică si Psihoterapie, organizează, în colaborare cu Facultatea de Psihologie a Universității din Torino (UNITO), un nou program de studii masterale cu diplomă dublă.

Între Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea degli Studi di Torino există o colaborare fructuoasă, în cadrul Alianței Universitare Europene UNITA. Universitatea degli Studi di Torino are o facultate de psihologie prestigioasă, recunoscută atât la nivelul întregii Italii, cât și la nivel european, atât ca facultate de predare, cât și pentru programele sale de cercetare.

Cooperarea academică în cadrul alianței UNITA stabilește un program de mobilitate pentru schimburi de studenți, care va permite certificarea prin diplomă dublă între programul Body and Mind Sciences, de la Universitatea din Torino și Masteratul de Psihologie Clinică și Psihoterapie, program al Facultății de Sociologie și Psihologie de la Timișoara. Schimbul de studenți are o durată de un an de zile, respectiv două semestre, și va fi finalizat prin susținerea unei disertații la una dintre cele două facultăți participante la program. Programul va oferi studenților participanți un număr de 60 de credite pentru cele două semestre parcurse la universitatea-gazdă.

Evenimentul de lansare oficială al acestui program de masterat, la care vă invităm să participați, va avea loc la Universitatea de Vest din Timișoara (Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4) luni, 16 iunie 2025, ora 11, în Amfiteatrul A01, în prezența reprezentanților celor două instituții organizatoare, ai corpului diplomatic și ai partenerilor facultății.

