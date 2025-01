O fată 17 ani şi fiica ei în vârstă de doar 20 de zile au fost date în urmărire naţională

O adolescentă de 17 ani şi fiica ei în vârstă de doar 20 de zile sunt căutate de poliţişti, fiind date în urmărire naţională, după ce tânăra a plecat de la adresa unde locuia cu mama sa, în Deva, şi nu s-a mai întors. Poliţiştii au reuşit să discute cu ea, dar fata a spus că nu vrea să se întoarcă acasă, refuzând să spună exact unde se află.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara a anunţat, duminică, faptul că Poliţia Deva a fost sesizată, sâmbătă seară, de o femeie care a spus că fiica sa, Sara-Maria Fîc, în vârstă de 17 ani, a părăsit adresa unde locuiesc fără forme legale, în Deva, şi nu s-a mai întors acasă. Adolescenta era însoţită de către fiica sa, în vârstă de 20 de zile, Medeea-Maria Fîc. Aceasta are aproximativ 3,5 kilograme greutate, 60 de centimetri înălţime, ochi albaştrii, părul blond-roşcat, ten deschis. Pe ceafă are un semn particular sub forma unei pete roşiatice.

”Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Deva au luat legătura telefonic cu minora Fîc Sara-Maria şi au purtat o discuţie în care minora a relatat că s-ar afla pe raza municipiului Deva, în siguranţă, împreună cu fiica sa minoră Fîc Medeea-Maria şi nu doreşte să se întoarcă la adresa unde a locuit împreună cu mama sa. Minora a refuzat să ne furnizeze detalii cu privire la adresa exactă unde se află”, au arătat poliţiştii.

Astfel, aceştia au început acţiuni de căutare a adolescentei şi a fiicei sale, ele fiind date în urmărire naţională.

Persoanele care au informaţii despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112.

Comentarii

comentarii