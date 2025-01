O nouă recunoaștere internațională pentru Radu-Emil Precup, profesor al Universității Politehnica Timișoara

Profesorul Radu-Emil Precup, în prezent directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universității Politehnica Timișoara, este unul dintre specialiștii recunoscuți la nivel mondial. În 2015, prof.univ.dr.ing. Radu-Emil Precup a fost desemnat cel mai bun din lume în domeniul automaticii. Mai mult, rezultatele obținute de el și de echipa sa au dus și Universitatea Politehnica Timișoara pe locul I în clasamentul Scopus. Prof.univ.dr.ing. Radu-Emil Precup, a fost ales, în 2018, membru corespondent al Academiei Române, Secția de Știința și Tehnologia Informației, iar în 2022 Revista CDO Magazine l-a inclus în rândul liderilor academici în domeniul științei datelor, fiind singurul reprezentant al unei universități din România inclus în această listă. În ianuarie 2025, cunoscuta organizație profesională IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), l-a numit Fellow IEEE. Fellow este cel mai înalt grad de membru IEEE și este recunoscut ca o onoare prestigioasă și o realizare importantă în carieră. În fiecare an, această onoare este limitată la cel mult 0,1% din totalul membrilor cu drept de vot.

Mesajul oficial de numire a profesorului Radu-Emil Precup ca IEEE Fellow a fost transmis Universității Politehnica Timișoara de către Consiliul de Administrație al IEEE cu precizarea că titlul a fost oferit pentru „contribuții în domeniile conducerii fuzzy și bazate pe experimente a servosistemelor” (fuzzy and data-driven control of servo systems), titlul de Fellow fiind conferit membrilor seniori cu realizări remarcabile în oricare dintre domeniile de interes IEEE.

Profesorul și cercetătorul Radu-Emil Precup este cel de-al treilea IEEE Fellow din România, după acad. Ion Boldea, tot de la Universitatea Politehnica Timișoara (1996), si prof.univ.dr. Horia Chiriac, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (2011).

IEEE este o organizaţie internaţională care sprijină evoluţia tehnologiilor bazate pe electricitate. După numărul de membri, IEEE este cea mai mare organizaţie de tehnicieni profesionişti din lume, numărând peste 400.000 de membri din 190 de ţări. Organizaţia este lider în lume pe o mare varietate de domenii, sisteme aerospaţiale, calculatoare, telecomunicaţii, inginerie biomedicală, electrotehnică, electronică, informatică precum şi domeniile conexe. IEEE publică aproximativ o treime din literatura tehnică mondială în inginerie electrică, tehnică de calcul și electronică și are un portofoliu activ de 1.144 de standarde. În plus, organizația sponsorizează peste 2.000 de conferințe științifice în fiecare an.

