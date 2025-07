OUT OF THE BOX II. Un proiect artistic cu puternic impact social, realizat de 34 deținuți

OUT OF THE BOX II. Un proiect artistic cu puternic impact social,...

Sâmbătă, 2 august 2025, de la ora 18:00, la Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, de pe str. Vasile Alecsandri nr. 1, are loc vernisajul expoziției OUT OF THE BOX II, un proiect artistic cu puternic impact social, realizat de 34 de persoane aflate în detenție. Evenimentul face parte din programul #SpațiiPentruComunitate.

OUT OF THE BOX II este o inițiativă culturală semnată de artista vizuală Regina Damian, care îmbină arta contemporană cu nevoia profundă de reintegrare socială a persoanelor private de libertate. Proiectul continuă direcția de succes începută în 2024, oferind deținuților un spațiu autentic de exprimare, reflecție și reconstrucție identitară, dar și o platformă prin care vocile lor să poată fi auzite de comunitate.

Pe parcursul lunii iulie, participanții au fost implicați în ateliere de creație coordonate de artiști și facilitatori culturali. Rezultatele acestora – lucrări de artă și un film documentar – vor fi prezentate publicului în cadrul expoziției.

„Prin acest proiect ne dorim să generăm un impact pozitiv în viețile persoanelor aflate în detenție, să susținem incluziunea socială și să întărim coeziunea comunității din Timișoara, evidențiind rolul transformator al artei și culturii”, declară Regina Damian, coordonatoarea proiectului.

OUT OF THE BOX II pune în lumină poveștile unor oameni care, în spatele gratiilor, au avut timp – timp de reflecție, de asumare, de schimbare. Pentru ei, arta a devenit nu doar o formă de exprimare, ci un instrument de transformare profundă. Expoziția oferă publicului ocazia de a intra în contact direct cu aceste povești și de a participa la o conversație deschisă despre dreptul la a doua șansă, empatie și incluziune.

Evenimentul funcționează ca o punte între sistemul penitenciar și comunitatea civilă – un gest de deschidere, dialog și validare. Proiect finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte Timișoara. Realizat în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciarul Timișoara și Asociația Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

