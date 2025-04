Paștele la Mănăstirea Timișeni de la Șag: 1.000 de ouă roșii vopsite natural, cu coji de ceapă roșie și albă

La Mănăstirea Timișeni de la Șag, aflată la doar zece kilometri de Timișoara, vopsitul ouălor de Paște este o tradiție veche și plină de semnificație. În Vinerea Mare, măicuțele respectă cu sfințenie obiceiul înroșirii ouălor folosind o metodă naturală, moștenită din bătrâni: coji de ceapă roșie și albă.

„Astăzi este Vinerea Mare, ultima vineri din Postul Paștelui, cunoscută și sub denumirile de Vinerea Seacă sau Vinerea Neagră. La noi, la mănăstire, e ziua în care vopsim ouăle, așa cum o facem în fiecare an. Folosim doar metode naturale – coji de ceapă roșie și albă – pentru că vopseaua chimică pătrunde prin coajă și nu e sănătoasă. Preferăm simplitatea și naturalețea, chiar dacă nu obținem culori foarte intense. Mai întâi, ouăle se fierb, apoi se spală și se degresează, după care sunt introduse în zeama colorată obținută din coji de ceapă. La final, le dăm cu puțin ulei, pentru a căpăta un luciu frumos”, a explicat maica stareță Casiana.

Și în acest an, măicuțele au pregătit aproximativ 1.000 de ouă roșii. Atât ouăle, cât și ceapa provin din propria gospodărie a mănăstirii.

„Am primit și câteva ouă ca donație de la credincioși, dar am cerut să fie ouă de casă. Am adunat și vreo doi saci de ceapă, roșie și albă. Ouăle vopsite le folosim în zilele de Paști, la masa festivă. Suntem 60 de suflete în obște, iar sărbătoarea durează trei zile. În noaptea de Înviere le ducem la sfințit, apoi le oferim invitaților, iar o parte le împărțim celor nevoiași. Pe cele care se crapă le folosim la drob și la alte preparate”, a mai spus maica stareță.

Numeroși timișoreni sunt așteptați să participe la slujba de Înviere a Domnului de la Mănăstirea Timișeni din Șag. Slujba va începe sâmbătă seara, la ora 23:30. La miezul nopții, credincioșii vor primi Lumina Sfântă, vor înconjura biserica în procesiune, iar apoi vor putea rămâne până spre zori la Sfânta Liturghie a Învierii.

„Vin mulți vizitatori la mănăstirea noastră. Ca în fiecare an, ne așteptăm la un număr mare de credincioși. Fiecare merge acolo unde simte o legătură sufletească. Ce am observat este că mulți vin în noaptea de Înviere, dar nu toți rămân până dimineața. Majoritatea stau până se înconjoară biserica și primesc Sfintele Paști, apoi pleacă. În jur de ora 1:30–2:00, cei mai mulți se retrag. Totuși, o parte dintre credincioșii care s-au spovedit și doresc să participe la toată slujba rămân până spre ora 4:00 dimineața. Anul acesta, am pregătit 7.000 de caserole cu Paște sfințit, care vor fi oferite credincioșilor în noaptea Învierii”, a mai spus maica stareță Casiana.

Duminică, în a doua zi de Paște, la ora 15:00, la mănăstire va avea loc și slujba celei de-a doua Învieri, o tradiție importantă a sărbătorii.

