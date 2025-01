Plângere la DNA împotriva administrației Fritz pentru grave deficiențe la Pasajul Solventul

Documente ținute la secret, privind chestiuni grave la Pasajul Solventul, au fost constatate în teren încă de la turnarea fundației de beton pe care se împinge chesonul și agregatele aferente. La Pasajul Solventul există probleme structurale grave, iar constructorii care au atras atenția celor din Primăria Timișoara, au fost eliminați din echipa de lucru. Ulterior, a apărut o plângere chiar în atenția Direcției Naționale Anticorupție.

Lucrarea complexă cu cheson subteran de la Pasajul Solventul este locul unde după alunecarea de teren, alte tragedii și accidente se pot întâmpla. Despre aceste lucruri se știa demult, cum de altfel a recunoscut chiar viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău.

Defecte structurale ascunse

Cea mai mare problemă, care a avut ca rezultat surparea dar care ar putea cauza și alte incidente, unele chiar de mari proporții, este nerespectarea grosimii și a compoziției plafonului de beton, turnat pe pământ, pe care se sprijină întreaga greutate a chesonului și a agregatelor. Acesta are deja fisuri și crăpături majore, iar muncitorilor le este frică să mai intre la lucru la pasajul subteran. Vizavi de aceste aspecte se autosesizează Inspectoratul în Construcții și Inspectoratul de Muncă.

Fisurile din fundație sunt mari și nu doar una, ci pe toată suprafața pe care se lucrează cu structura grea a chesonului și a utilajelor de săpat și împingere. Lucrul este vizibil cu ochiul liber dar a și fost măsurat de fostul șef de șantier.

Mai multe surse de pe șantier au confirmat că fundația este subțire și nu este destul de solidă pentru gabaritul chesonului și al utilajelor. “Teoretic trebuie să reziste la greutatea prefabricatului de 9000 de tone și la o forță de împingere de 12.500 de tone. Acești parametri nu s-au respectat, motiv pentru care fundația a început să cedeze și să apară fisuri tot mai mari. Asta afectează stabilitatea chesonului, la care se adaugă și materialul de deasupra, care nu rezistă. Dovada e surparea care a avut loc pe 26 ianuarie”, a declarat un reprezentant al firmelor care lucrează la Pasajul Solventul.

Surparea a fost expusă de CFR și de timișoreni, primăria a băgat-o sub preș

După ce terenul a început să se surpe sub șinele de cale ferată, pe 26 ianuarie 2025, incidentul ar fi rămas ascuns, dacă timișorenii nu ar fi trimis poze și filmări presei locale. Totul a fost confirmat de specialiștii feroviari de la CNCFR SA – SRCF Timișoara.

Cei de la CFR au fost operativi și precauți, mai ales că circulația trenurilor a fost suspendată pentru scurt timp și apoi reluată cu restricții de viteză. Aceștia au cerut primăriei și proiectantului să vină cu soluții de remediere. „În 26.01.2025, după o etapă de împingere a chesonului, a apărut o surpare a terenului între liniile CF Rampa Veche și linia CF Rampa Mare. În 27.01.2025 s-a întrunit o comisie mixtă formată din antreprenor, beneficiar, supervizor, reprezentanții CNCFR SA – SRCF Timișoara, pentru a stabilii condițiile de lucru în siguranță a execuției pasajului. Lucrările de împingere a chesonului se vor relua după emiterea de către proiectant a soluției de remediere, inclusiv a condițiilor de execuție cu perturbarea minimă a traficului feroviar”, au transmis reprezentanții SRCF Timișoara (CFR Infrastructură Timișoara).

Forțați de realitate, cei din Primăria Timișoara, după dezvăluiri, l-au delegat pe viceprimarul Ruben Lațcău să se ocupe. El a recunoscut că a întrevăzut această problemă a surpării și că este asumată, iar proiectantul trebuie să vină cu soluții. “Nu e genul de problemă pe care nu ne-am așteptat să o avem. Am avut o problemă locală, sub niște linii unde probabil acum ceva zeci de ani au avut loc diverse intervenții la infrastructura edilitară foarte veche. Acolo era și un cămin cine știe de când, CFR nici măcar nu îl are în evidență, ceea ce înseamnă că era interbelic sau chiar antebelic”, a declarat Lațcău pe 28 ianuarie.

Pe 29 ianuarie s-a trecut la rezolvarea situației, mai bine zis o improvizație, prin umplerea cu pământ și pietriș tasat a craterului. Viceprimarul Ruben Lațcău a spus că problema a fost depășită rapid și că există soluții în cazul în care probleme similare vor mai apărea pe viitor.

„Provocare depășită la Solventul: șantierul avansează, trenurile circulă normal, de ieri!

Încă de acum câteva luni, am anticipat astfel de provocări, cedări locale, care evident pot avea impact asupra ritmului de avans sub liniile de tren. Fundația liniilor are peste un secol, așa că erau anticipate astfel de probleme, despre care am și vorbit public. Și nu exclud apariția altor goluri, pentru care avem soluții.

Prioritară este siguranța pasagerilor, astfel că soluțiile sunt discutate și puse în practică împreună cu CFR. Monitorizăm liniile de cale ferată la fiecare centimetru de avans al chesonului”, a transmis miercuri Ruben Lațcău.

Plângere către Direcția Națională Anticorupție

Despre aceste probleme se știe demult, însă administrația USR a orașului a făcut presiuni pe proiectanți și pe constructori să avanseze cu lucrarea chiar dacă există riscuri și condițiile pentru a se produce accidente. Asta doar din orgoliu și încăpățânare: pasajul Solventul este în întârziere cu cinci ani de zile. Contractul pentru lucrările de la Pasajul Solventul a fost semnat în toamna anului 2020, fiind prevăzut un termen de 26 de luni: două pentru actualizarea proiectului tehnic și 24 pentru execuția propriu-zisă.

Lucrările au început de abia spre finalul anului 2021, după ce administrația USR a ținut să modifice parțial proiectul. La finalul anului 2023, când trecuseră cei doi ani prevăzuți pentru execuție, erau gata în proporție de 45%. În primăvara următoare, când au fost reluate lucrările, se spunea că ar mai dura un an, până în aprilie 2025. Acum, cu toate surprizele apărute și care trebuie remediate, constructorii estimează că pasajul nu are cum să fie gata înainte de anul 2026.

La începutul lunii iunie 2024, fostul șef de șantier a sesizat Direcția Națională Anticorupție vizavi de mai multe aspecte. “Subsemnatul… în calitate de fost șef de șantier la obiectivul de investiții pasai inferior Solventul din municipiul Timișoara prin prezenta vă solicit să faceți demersurile necesare în vederea verificărilor posibilelor infracțiuni săvârșite în derularea acestui contract cu municipiul Timișoara.

Precizez faptul că pe parcursul derulării contractului s-au săvârșit mai multe infracțiuni de la folosirea unor documente false privind înlocuirea mea din funcția de Șef de Șantier, presiuni exercitate de conducerea Primăriei Timișoara asupra echipei de supervizare, aceasta fiind formată din funcționari publici după cum reiese și din procesul verbal per care vi-l anexez din care reiese că unele persoane care nu au cedat presiunii au scris corect în procesul verbal. Mai precizez faptul că acest obiectiv de investiție Pasaj Solventul este foarte important și din considerentul că subtraversează cele 10 linii de cale ferată prin metoda de lansare ciclică a elementului prefabricat, iar realizarea lui fără specialiști care să dețină toate documentele necesare conform legislației în vigoare, fără experiență similară obligatorie pot să conducă la catastrofe naționale”, a scris fostul șef de șantier în denunțul său către procurorii DNA. Catastrofe naționale nu s-au întâmplat încă, însă surparea terenului și a terasamentului liniilor de cale ferată, precum și fisurile mari apărute în fundația lucrării sunt dovezi că lucrurile nu sunt bine făcute, de specialiști cu experiență pentru un proiect atât de complex, despre care tot viceprimarul Lațcău declara că este “ceva ce Timișoara n-a mai văzut de zeci de ani”.

Șeful de șantier incomod a fost schimbat

Înlocuirea șefului de șantier a fost una rapidă, doar că specialiști care să își și asume asemenea lucrări nu prea se găsesc. Astfel, pe 17 mai 2024, a apărut DECIZIA SUPERVIZORULUI privind înlocuirea unui expert-cheie în timpul implementării contractului de proiectare și execuție lucrări de construcții nr. 207/28.09.2020 aferent obiectivului de investiții „Pasaj inferior Solventul”.

“Prin adresa nr. TMS/1883/04.03.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2024-011325/ 05.03.2024 formulată in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.4 din Contract Antreprenorul informează Beneficiarul cu privire la decizia sa de a înlocui șeful de șantier si solicita consimțământul Beneficiarului pentru aceasta înlocuire. Totodată, Antreprenorul propune înlocuirea șefului șantier cu dl. Riccardo R., sens în care a prezentat următoarele documente privind persoana propusă: Curriculum Vitae, Diploma de studii in echivalent (pentru cetățeni din alte țări), Declarația de disponibilitate, Recomandări, din care rezulta ca acesta deține următoarele calificări”, după care urmează o listă cu diplome și specializări ale noii persoane care să conducă șantierul, conform documentului semnat de cei 7 reprezentanți tehnici ai Primăriei Timișoara și de către dirigintele de șantier, contractat tot de către primărie.

A avut loc o ședință, la care șeful echipei din primărie, managerul de proiect Mihai Florescu, le-a spus subalternilor că nu părăsește nimeni încăperea până nu semnează înlocuirea șefului de șantier cu cel nou, propus chiar de beneficiar, adică de Primăria Timișoara. Numai că noul șef de șantier are o singură recomandare, din partea Direcției Regionale de Drumuri Craiova, ca și “coordonator de proiect pentru proiectul “Centura de ocolire Craiova varianta Sud DN 56-DN 55-DN6” Craiova și numirea în funcție în calitate de Coordonator de Proiect în cadrul companiei SPIC SRL pentru proiectul “Proiectare și execuție Pasaj Inferior Solventul” …Craiova”.

Aici echipa tehnică a Primăriei Timișoara care a întocmit decizia de schimbare a șefului de șantier a comis o dezinformare prin fals în acte, susținând și semnând că noul șef de șantier a fost coordonator de proiect pentru Pasajul Inferior Solventul Craiova, lucrare care nu există în realitate. (aici intra print screen ala cu dreptunghi roșu si cel îngust de pe SICAP).

Persoana din echipa tehnică, care s-a opus schimbării șefului de șantier este angajată a Primăriei Timișoara, Ofelia Secula, specialistă în construcții. Conform documentelor, ea și-a motivat votul negativ astfel: “Apreciez că din documentele prezentate rezultă că expertul înlocuitor nu ar obține cel puțin același punctaj ca personalul propus inițial, la momentul aplicării factorilor de evaluare”. Doamna Secula a simțit imediat că a devenit indezirabilă pentru conducerea USR a Primăriei Timișoara, iar în eventualitatea unei anchete a DNA, mărturia ei valorează foarte mult.

Șeful de șantier care a fost înlocuit pentru că a tot sesizat nereguli tehnice și organizatorice are un CV impresionant în domeniu, el fiind cel ales la demararea proiectului chiar de cei din primărie, după care a devenit incomod: “studii superioare in domeniul construcțiilor, Doctor inginer , studii la Universitatea din Brescia , Facultatea de Construcții Civile-Ambientale si Institutul Politehnic din Iași, Facultatea de Construcții, secția C.F.D.P, Certificat de Atestare Tehnico Profesionala in domeniile Construcții rutiere, drumuri, piste de aviație, poduri, tuneluri si Construcții de cai ferate, fiind punctata participarea in calitate de Coordonator punct lucru/șef șantier sau echivalent , la implementarea 1 (unui) contract/proiect similar – 2,5 puncte. S-a punctat recomandarea 491546/11.11.2015 emisă de Primăria Municipiului Bacău din care rezulta ca a ocupat poziția de coordonator al lucrărilor in cadrul unui obiectiv de investiții”. Specialistul înlăturat abuziv are în portofoliul profesional mult mai multe lucrări de construcții și infrastructură, unele cu caracter special, și tocmai de accea și-a permis să critice și să se opună cerințelor exagerate ale reprezentanților Primăriei Timișoara și să atragă atenția despre deficiențe de proiectare și execuție și iminența unor incidente.

