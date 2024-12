Premieră medicală, de Crăciun, la Spitalul Victor Babeș Timișoara! Operație de timectomie pe cale minim invazivă, la o pacientă de 50 de ani.

Intervenția chirurgicală s-a realizat în cadrul Secției de Chirurgie Toracică a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara. Pacienta, o femeie în vârsta de 50 de ani, suferea de Miastenia Gravis, o boală rară, cu o incidență a cazurilor de unul la 10.000 de persoane.

Cunoscută și sub numele de slăbiciune musculară severă, boala este una cronică, progresivă, care afectează puternic calitatea vieții. Printre simptomele experimentate de pacientă s-au numărat dureri oculare, chiar vedere dublă, simptome respiratorii și dureri musculare.

Dr. Tudor Mateescu – medic specialist chirurgie toracică, a explicat:

“În urma unor analize specifice, a investigațiilor imagistice, a unui consult și monitorizare neurologică, a fost stabilit diagnosticul de Miastenia Gravis. S-a identificat un timus mărit în volum. Timusul este acea glandă care face parte din sistemul imunitar și endocrin al organismului și are un rol deosebit de important în producerea celulelor T din sânge. Practic, prin funcția sa, ajută organismul să lupte împotriva bolilor și infecțiilor. Am stabilit, împreuna cu colegii neurologi, că este necesară intervenția chirurgicală de excizie a Timusului”.

După o pregătire preoperatorie minuțioasă, a avut loc intervenția chirurgicală. Aceasta s-a realizat pe cale minim invazivă. Operația a durat aproape trei ore, la finalul căreia glanda a fost îndepărtată. Excizia timusului ar trebui sa ducă acum la o regresie în timp si o stagnare a bolii.

„Am decis să intervenim, în acest moment, pentru că riscam altfel ca, peste câteva săptămâni sau luni, starea pacientei să devină precară și astfel să nu mai putem realiza o intervenție chirurgicală. O asemenea operație are un grad de dificultate ridicat pentru că spațiul în care se lucrează este foarte îngust. În plus, timusul are forma literei H, iar cele două „coarne”, cele două segmente din partea superioara a glandei ajung printre vasele cervicale. Zona de lucru este chiar deasupra pericardului, a inimii. Complicațiile pot apărea nu doar în timpul intervenției

chirurgicale, ci și post operator. Există pericolul decompensării, de aceea este necesară supravegherea atentă în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, a adăugat dr. Tudor Mateescu.

Intervenția chirurgicală s-a făcut pe cale toracoscopică, ceea ce oferă numeroase avantaje. În primul rând imaginea intraoperatorie este net superioară tehnicilor clasice, apoi sângerarea este redusă, recuperarea post operatorie este mai rapidă, iar perioada de spitalizare mai scurtă, nu doar în secția de Terapie Intensivă, ci și în spital. De altfel, tehnica video asistată minim invazivă este procedura de actualitate, “gold standard”, în cazul unei asemenea afecțiuni.

