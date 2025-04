Pricesne și imne bizantine, în săptămâna Floriilor, în Caraș Severin! PS Lucian: “Ne–am înălțat duhovnicește…!”

Două concerte prepascale au fost organizate în această săptămână a Floriilor în Episcopia Caransebeșului. Unul în data de 8 aprilie, în sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu”, iar joi, 10 aprilie, la Biserica „Schimbarea la Față a Domnului” Govândari din Reșița.

Cu binecuvântarea și participarea PS Lucian, evenimentele au reunit grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului cu părintele arhidiacon Minel Ciucă, grupul psaltic „Katharsis” cu părintele Alin Buliga, Alexandru Chiriac și Ioana Cerbu, pentru a interpreta câteva pricesne și imne bizantine.

„Atât la Caransebeș, cât și aici la Reșița ne-am bucurat și ne-am înălțat duhovnicește. Pricesnele și imnele bizantine ne-au adus mai aproape de Tronul Preasfintei Treimi. Am meditat cu toții la umbra Crucii Mântuitorului Iisus Hristos și am întrezărit cu ochii minții Învierea Domnului, căci Învierea lui Hristos este și va rămâne și învierea noastră. Ne-am închinat Crucii celei de viață făcătoare, zicând: «Crucii Tale ne închinăm Hristoase și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim» și am contemplat la jertfa Domnului, pentru că fără jertfă nici noi nu putem ajunge la înviere, la biruință. Suntem chemați în postul mare și în toată viața noastră la asumarea crucii, suntem chemați la jertfă, la răstignirea patimilor, poftelor, răutăților și fărădelegilor și la sădirea în inima noastră, în mintea noastră, a sfintelor virtuți ale desăvârșirii”, a afirmat Preasfințitul Lucian.

„Ne-am bucurat foarte mult că toți credincioșii care au participat la aceste concerte pe care le putem numi slujbe speciale sau denii speciale, toți credincioșii au fost atenți, receptivi, cu multă luare-aminte și foarte mulți dintre ei au lăcrimat adeseori gândindu-se la răstignirea Mântuitorului, dar și la mulțimea păcatelor noastre, căci și noi suntem vinovați fiecare în parte și toți laolaltă de răstignirea Mântuitorului Hristos. Și noi L-am pironit și noi, prin păcatele noastre, L-am vândut și Îl vindem pe Hristos. Nu doar Iuda este vinovat și noi suntem vinovați și am fost părtași la răstignirea Mântuitorului Hristos pentru că păcătuim în fiecare zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, cu știință și cu neștiință. Aceste denii speciale, aceste concerte prepascale ne îndeamnă pe toți la pocăință și la asumarea crucii”, a concluzionat PS Lucian.

Armonia cântului, dar și mesajul cuvântului au atins inimile tuturor celor care au fost prezenți la aceste concerte, preoți, copii și tineri și foarte mulți credincioși. Cu toții s

Comentarii

comentarii