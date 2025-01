Prima prezentare a operei lui Mihai Eminescu în Parlamentul European

Cu ocazia sărbătoririi a 175 de ani de la nașterea marelui poet național, când se sărbătorește și Ziua Culturii Naționale, europarlamentarul Maria Grapini a organizat miercuri, 15 ianuarie, la Parlamentul European, o conferință dedicată lui Mihai Eminescu, intitulată “Eminescu în cultura europeană”.

Evenimentul a inclus prezentarea în premieră a filmului documentar „Eminescu și Cernăuții”, a „Odei lui Eminescu” compusă de Constantin Rusnac și a cărții „Mihai Eminescu, student la Viena și Berlin”, scrisă de profesorul Lazăr Cârjan.

“Astăzi într-o zi specială pentru România, specială pentru UE, ați venit la un eveniment cultural. Astăzi vrem să lansăm mai multe premiere. În primul rând vreau să lansăm un film documentar legat de Eminescu intitulat „Eminescu și Cernăuții”. Mai avem o premieră și anume o lansare de carte, de asemenea, autorul este aici, intitulată „Eminescu la Viena și Berlin”. Și mai avem o premieră pentru că, așa cum știți, anul 2025, în Republica Moldova și în România, a fost declarat „Anul Mihai Eminescu”. Așadar, de la Chișinău, vor vorbi doi academicieni și vom asculta în premieră „Odă lui Eminescu”, o compoziție a unui muzicolog din Chișinău, pe versurile președintelui Academiei de Științe din Republica Moldova. Sper să avem o stare de spirit foarte bună pentru că, așa cum spuneam, cultura este importantă, mai ales în acest context global, atât în România, cât și în UE. Noi spunem, adeseori, „sub același cer, culturi diferite!”. Eu am pledat totdeauna pentru conservarea valorilor românești, pentru identitatea națională, dar și pentru UE, care pune la un loc valorile. Avem foarte multe valori și am ținut foarte mult, ca în acest an special din domeniul culturii, cel mai mare poet român și cel mai tradus poet, Mihai Eminescu, să fie tema conferinței noastre de astăzi. Reflecții asupra moștenirii lui Eminescu și a rolului lui în formarea idealurilor culturale europene. Așa am gândit conferința și titlul acesteia este “Eminescu în cultura europeană”. Pentru că îl avem, prezent, și pe un coleg din Grecia trebuie să spunem că toate statele membre ale UE au culturi extraordinare. Grecia are o cultură pe care toți românii o admiră și pe care trebuie să o cunoaștem mai bine. La un moment dat am spus că pacea în lume poate fi menținută mai bine dacă ne cunoaștem cultura, tradițiile , obiceiurile. Până la urmă, cultura este o punte între națiuni”, a punctat, în deschiderea conferinței, eurodeputatul Grapini.

Maria Grapini a mulțumit participanților la eveniment, printre care Ambasada României în Regatul Belgiei, reprezentată de ambasadoarea Andreea Păstârnac, și Șeful Misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, ambasadoarea Daniela Morari. De asemenea, au fost adresate mulțumiri Institutului Cultural Român, Academicienilor Ion Tighineanu și Mihai Cimpoi din Republica Moldova, precum și tuturor celor care au contribuit la reușita acestui moment special.

Acest eveniment a reprezentat un moment istoric, marcând prima prezentare a operei lui Mihai Eminescu în Parlamentul European, cu ocazia împlinirii a 175 de ani de la nașterea poetului național al României.

