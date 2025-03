Primăria Timișoara vrea să plătească peste 34 de milioane de lei în următorii doi ani unei firme care să întrețină școlile din oraș

Municipalitatea timișoreană a dublat suma pe care o acordă viitoarei firme care va primi, pe doi ani, contractul de întreținere curentă a școlilor orașului. Administrația pentru Educație și Sănătate din cadrul Primăriei Timișoara, a lansat licitația pentru găsirea unei firme care se va ocupa de aceste operațiuni.

Suma estimată pentru lucrări de reparații și întreținere pentru clădirile a peste 85 de unități de învățământ, precum și a instalațiilor, depășește 34 de milioane de lei (fără TVA) și este prevăzută pentru doi ani.

„Pentru viitorul contract, am dublat bugetul pentru reparațiile în școli, pentru că sunt multe probleme care au rămas nerezolvate ani la rând. Vom avea mai multă flexibilitate pentru intervenții rapide și lucrări de impact acolo unde este cea mai mare nevoie, așa cum am făcut și pe vechiul contract. În paralel, continuăm investițiile majore pentru reabilitarea completă de școli și construirea de clădiri noi pentru elevi, cu fonduri europene. Educația rămâne o prioritate și în bugetul acestui an, pentru că viitorul Timișoarei se construiește în școli”, spune primarul Dominic Fritz.

Licitația municipalității vizează lucrări interioare și exterioare, refacerea instalațiilor de apă și a instalațiilor electrice. Este împărțită în două loturi (Grădinițe/Școli Gimnaziale și Licee/Colegii) și este disponibilă aici: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100191700.

Din 2023, odată cu atribuirea serviciilor prin licitație, Primăria Timișoara a reușit să accelereze lucrările de reparații și întreținere a unităților de învățământ. Printre altele, au fost amenajate peste 200 de locuri noi la creșe și grădinițe, prin renovarea unor spații care, până în vara anului trecut, nu erau folosite.

Problema aglomerației în școli rămâne o provocare astfel că municipalitatea prioritizează crearea de spații noi. Astfel, în baza contractelor de reparații au fost renovate complet și repuse în funcțiune patru săli de clasă la Grădinița PP24, precum și create grupe de creșă la Grădinițele PP7, PP14, PP23, PP31.

De asemenea, doar în anul 2024, municipalitatea a efectuat în baza contractelor lucrări de reparații și intervenții de urgență la peste 100 de clădiri de grădinițe, școli gimnaziale, colegii și licee. În total, au fost înregistrate peste 300 de intervenții pentru probleme diverse precum reabilitarea instalațiilor electrice și sanitare, reparații ale acoperișurilor, sistemelor de canalizare și încălzire, lucrări la fațade, săli de clasă și terenuri de sport.

