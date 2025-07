Primarul german la Timișoarei și serviciile secrete – întrebarea la care s-a bâlbâit Fritz în emisiunea lui Denise Rifai

Primarul german fără cetățenie română al Timișoarei, Dominic Fritz, a avut câteva răspunsuri cel puțin bizare la emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată pe data de 20 iulie 2025. Cea mai interesantă este despre legăturile sale cu serviciile de informații, fie ele românești sau străine.

Abia întors din vizita în Germania, unde nu a reușit să își justifice prezența, alături de președintele României și de miniștrii din Guvernul României, decât prin afirmația că el îi învață pe români cum se face diplomația și că e timpul să “ne scoatem bățul din fund”, primarul Timișoarei a oferit noi surprize în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, care a fost difuzată duminică, 20 iulie 2025.

Întrebat de ce există zvonuri cum că ar fi fost racolat în tinerețe de serviciile germane, plus întrebarea directă dacă a fost vreodată abordat de serviciile secrete (în general), președintele USR a răspuns că nu, cu excepția că el ca și “primar de municipiu reședință de județ, prin lege, sunt beneficiar al informațiilor clasificate din partea SRI, atunci când se întâmplă ceva în oraș. În această calitate am avut discuții și am fost informat asupra unor lucruri. E singurul context în care Fritz s-ar putea cumva menționa în aceeași propoziție cu serviciile secrete…Mi-aș dori eu să fiu un James Bond într-o misiune secretă, dar nu am astfel de talente…Probabil s-a făcut și un profil și aș fi un spion destul de prost pentru că eu spun ce gândesc, mă stresez foarte repede când greșesc cu ceva…am locuit mult la Berlin. Acolo am avut un abonament anual pentru metrou. Dacă l-am uitat acasă și mi-am dat seama în metrou, nu am reușit să merg mai mult decât o stație, două și m-am dat jos de frică să fiu desconspirat, să mă descopere controlorii, deci nu am nervii necesari”, a spus Fritz la emisiune.

Primarii municipiilor reședință de județ au acces la informații clasificate, produse de către SRI doar de trei ani. În noiembrie 2022, preşedintele de atunci, Klaus Iohannis, a promulgat legea pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională, oferind primarilor de sector şi celor ai municipiilor de judeţ acces la informaţii din domeniul securităţii naţionale. Potrivit inițiativei, se modifică litera c) a alineatului (1), din articolul 11, care prevede cui pot fi comunicate informațiile de securitate națională, având următorul cuprins: „c) prefecților, primarului general al Capitalei, primarilor de sector ai Municipiului București, primarilor municipiilor reședință de județ, precum şi președinților consiliilor județene, pentru probleme ce vizează competența organelor respective”.

„Legislaţia din domeniul securităţii naţionale a fost concepută să corespundă necesităţilor de securitate ale României de la începutul anilor ’90. Ultima modificare şi completare a Legii 51/1991 privind securitatea naţională a României a fost publicată în Monitorul Oficial 190 din 18 martie 2014. Realitatea practică a ultimilor ani arată că atât primarii de sectoare ai municipiului Bucureşti, cât şi primarii municipiilor reşedinţă de judeţ au în gestiune obiective de interes cu impact în zona securităţii naţionale, administrarea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a unor fonduri importante cu implicaţii în zona de securitate naţională”, se arată în motivarea inițiativei.

Cu toate acestea, informațiile pe care le primesc primarii sunt strict referitoare la cazuri concrete care vizează direct orașul pe care îl conduc. Și nivelul de secretizare contează, ei neprimind acces la toate informațiile detaliate, de natură operativă, ci mai mult informări mai generale sau sinteze.

În cazul lui Dominic Fritz se ridică întrebarea dacă el poate beneficia de un certificat de tip ORNISS, atâta timp cât nu este cetățean român. Culmea este că nici în varianta adoptată în 2022, legea nu face nicio referire explicită la cetățenia beneficiarului de informații clasificate, lăsând totul în ceața Legii siguranței naționale și a Noului Cod Penal.

Conform juriștilor consultați de noi (sunt foarte puțini în România care sunt specializați pe acest subiect), accesul cetățenilor străini la informații clasificate — inclusiv cele secrete de stat — este strict reglementat și în general interzis, cu excepția unor situații foarte limitate. Conform Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate:

Articolul 28 stabilește că accesul la informații secrete de stat este permis doar pe baza unei autorizații scrise, după efectuarea verificărilor de securitate .

Articolul 30 prevede în mod expres că cetățenii străini, cetățenii români cu dubla cetățenie și persoanele apatrid pot avea acces la informații secrete de stat numai în cazuri prevăzute prin tratate internaționale la care România este parte, sau prin hotărâre a Guvernului.

Ce înseamnă asta în practică?

Acces individual prin autorizație

Orice persoană (inclusiv cetățeni români) care are nevoie de acces la informații clasificate trebuie să obțină un aviz oficial. Pentru cetățenii străini, aceasta este de regulă imposibilă, cu excepția unor situații excepționale prevăzute de tratatele internaționale (de exemplu cooperări NATO/articole specifice de securitate), sau aprobări guvernamentale speciale.

Acces în conformitate cu tratatele internaționale

Doar dacă există un acord internațional, parte din care este România, sau o hotărâre a Guvernului, accesul poate fi autorizat. Acest lucru apare de obicei în context militar sau diplomatic, dar nu constituie o regulă generală.

Cazuri judiciare și apărători

Există discuții legate de excepții legale în proceduri judiciare pentru apărători care nu au cetățenie română exclusivă. Totuși, jurisprudența arată că legislația impune restricții chiar și în aceste situații: avocatul poate fi autorizat, dar nu poate transmite informațiile către client dacă acesta nu are cetățenie română fără restricții clare – iar interpretul implicat trebuie să fie autorizat.

Astfel, un cetățean străin poate să nu are acces implicit să acceseze informații clasificate, ci doar în condiții excepționale și controlate. În sistem județean / public nu are acces, fără autorizație specială. Cetățenii străini nu pot accesa informații clasificate în România decât în situații excepționale, clar delimitate prin tratamente internaționale specifice sau hotărâri guvernamentale, și numai după verificări de securitate și autorizații oficiale. Accesul nu este permis automat și este supus unor proceduri riguroase.

Dacă Dominic Fritz declară public că are acces la informații oferite de către SRI, implicit el trebuie să dețină o autorizație și să fi trecut prin verificări speciale ale antecedentelor, toate acestea fiind realizate prin ORNISS (Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat). Verificarea antecedentelor pentru cei ce urmează să obțină acces la orice nivel de informații clasificate, se realizează încrucișat de către serviciile de informații și structuri din cadrul MAI și MApN.

Ultimul detaliu este povestirea de la metroul din Berlin. În Germania, ca și în România, circulația fără bilet sau abonament, chiar și în perioada la care se referă Fritz, nu reprezenta (și nici acum) o infracțiune ci o abatere care obliga călătorul la plata unui bilet mai scump, ceea ce se substituie unei amenzi. Nu e clar la ce s-a referit Fritz când a spus că îi era frică de controlorii de metrou să nu fie “desconspirat”, ținând cont că acești controlori nu verifică acte de identitate, decât în cazul pasagerilor agresivi sau care sunt prinși de mai multe ori fără bilet, iar pentru identificare în general apelează la poliție. Pe ce motiv s-ar fi temut de controlorii de metrou? Să nu îl prindă cu buletinul expirat sau…?

