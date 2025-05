Producătorul taiwanez de șei de biciclete DDK a înființat o nouă entitate locală, cu sediul în Timișoara

Grupul taiwanez DDK, unul dintre cei mai mari producători mondiali de șei și componente pentru biciclete, a înființat o nouă companie DDK Europe Bicycle Components SRL, cu sediul în Timișoara. Aceasta este o nouă etapă în planul anunțat în 2023 privind deschiderea unei fabrici la noi în țară.

DDK Europe Bicycle Components are ca obiect principal de activitate „Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi” și este deținută de DDK Group Co. Ltd., un grup cu sediul în Insulele Cayman.

Noua entitate are un capital social subscris de 4.817.000 lei, împărțit în 481.700 de părți sociale a câte 10 lei fiecare. Administratorul companiei este Tsai Wen-Jui, cu domiciliul în Taiwan, conform datelor oficiale.

La momentul anunțului din 2023, reprezentanții companiei au transmis că decizia de a deschide o fabrică în România a fost luată pentru a oferi mai multă flexibilitate și pentru a crește nivelul de servicii pentru clienții din Europa. Tot în acel an, au înființat o primă companie în România – DDK Europe, cu sediul la Arad.

”Ne-am gândit de mult timp să ne extindem în Europa”, explică Joy Sung, directorul global de marketing al DDK. „O fabrică europeană este prima parte a unei strategii care va duce, în cele din urmă, la deschiderea unei baze de producție europene cu drepturi depline”.

Compania mai deține fabrici de șei de biciclete în Vietnam, China și Taiwan.

Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, la nivelul anului 2023, România era al doilea cel mai mare producător (1,5 milioane de bucăți) din UE, după Portugalia (1,8 milioane de unităţi). În total, în Uniunea Europeană au fost produse 9,7 milioane de biciclete, un declin de 24% comparativ cu 2022 (12,7 milioane).

Cel mai semnificativ declin al numărului de biciclete a fost în Romania (minus un milion de unităţi), Italia (minus 0,7 milioane de unităţi) şi Portugalia (minus 0,4 milioane de unităţi).

