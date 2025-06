Ready, Set, Sand! Beach Sport Festival 2025 a transformat baza sportivă din Parcul Rozelor într-un epicentru al distracției

Weekendul trecut, între 6 și 8 iunie, timișorenii au schimbat asfaltul cu nisipul, la propriu. Beach Sport Festival şi-a dovedit încă o dată farmecul: trei zile pline de competiții sportive, muzică live şi zâmbete molipsitoare.

Patru turnee – licee, feminin 18+, masculin 18+ și miuța pe nisip – au strâns zeci de echipe gata de joacă și sute de susținători entuziasmați. Iar între meciuri, publicul s-a bucurat de spuma party, muzică live cu DJ, activități pentru copii și zone de relaxare la umbră, cu băuturi reci și street food.

Momentul special? Duminică, băieții de la Poli U17 au ridicat tribunele în picioare cu un meci demonstrativ de miuță pe nisip, iar entuziasmul din ochii copiilor spune totul: da, sportul aduce comunitatea împreună!

Mulțumim partenerilor care ne-au fost alături la această ediție:

Universitatea de Vest din Timișoara, JCI Timișoara, Timișoara Youth Sport Academy, STM Timișoara, Profi, Coficab, Reinert, Vertical Assurance, La Fântâna – Apa la viitor, Coca-Cola, Shopping City Timișoara, Fornetti, Fundația ETA-2U, Flight Festival.

După meciuri intense, podiumul competiției arată astfel:

Volei de plajă, categoria licee

🥇 Locul 1 – Colegiul Național „C.D. Loga” Timișoara (Baciu Maria, Micula Alexia)

🥈 Locul 2 – Liceul Teoretic “Coriolan Brediceanu” Lugoj (Margineantu Iris, Popescu Cristiana)

🥉 Locul 3 – Colegiul Național Bănățean Timișoara (Lungu Adina, Cenuse Miruna)

Volei de plajă, categoria feminin 18+

🥇 Locul 1 – Once upon a spike, Timișoara (Melniciuc Adriana, Ordean Ioana)

🥈 Locul 2 – Karma is a Bitch, Oradea/Timișoara (Henriette Daiana Adamcsik, Laios Cristina)

🥉 Locul 3 – Pic&poc, București/Cluj-Napoca (Mariș Diana, Jauca Roxana)

Volei de plajă, categoria masculin 18+

🥇 Locul 1 – Chile, Cluj-Napoca (Chira Andrei, Alb Iannis)

🥈 Locul 2 – Nisip-ATU, Cluj-Napoca (Vornicu Petru, Campean Tudor)

🥉 Locul 3 – La limita perfecțiunii, Galați (Jonathan Bulugu, Gabriel Albu)

Miuța pe nisip, categoria masculin 18+

🥇 Locul 1 – Super United, Drobeta Turnu Severin (Tanasie Valentin, Sintean Andrei, Toader Eugen, Iordache Claudita, Sirbu Daniel, Mihali Alin, Biban Madalin, Ghighilicea Claudiu)

🥈 Locul 2 – Leii, Timișoara (Tivadar Rares, Chis Horia, Sumalan Marius, Teregovan Flavius, Carpean Flavius, Novac Patric, Cumpanas Tudor, Patroi Daniel)

🥉 Locul 3 – Maradona, Timișoara (Dreghiciu Calin, Uglea Adrian, Tomescu Cosmin, Marta Caius, Giuroiu Marius, Pîrjol Ion, Borneci Catalin)

“Am vrut să creăm un eveniment care să îmbine performanța sportivă cu atmosfera de festival – și cred că am reușit. Timișoara răspunde cu entuziasm!” – Coordonator Mons Events

