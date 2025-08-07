Retroparada verii transformă Lugojul într-un muzeu al pasiunii pe patru roți. 40 de mașini istorice expuse în centrul orașului

Piața Victoriei din Lugoj se pregătește să vibreze sub semnul eleganței clasice și al nostalgiei motorizate. Retroparada verii, un eveniment devenit emblematic pentru iubitorii de automobile istorice, aduce sâmbătă în inima orașului o colecție impresionantă de vehicule care spun, fiecare, o poveste unică din trecutul auto.

Timp de trei ore, sâmbătă 9 august, între 10:00 și 13:00, lugojenii și vizitatorii din împrejurimi vor putea admira în aer liber aproximativ 40 de mașini istorice, restaurate cu grijă și expuse cu mândrie. De la Dacia, simbolul mobilității românești din deceniile trecute, până la modele iconice marca Mercedes, BMW sau Wartburg, Retroparada oferă un tur vizual prin decenii de inovație, design și spirit auto autentic.

„Este mai mult decât o simplă expoziție. Este o întoarcere în timp, o formă de educație culturală și tehnologică pentru generațiile tinere și un omagiu adus celor care au păstrat vie flacăra pasiunii pentru vehiculele clasice”, spun organizatorii. Iar entuziasmul lor este molipsitor – indiferent de caniculă sau nori, atmosfera promite să fie una vibrantă, plină de povești, zâmbete și… motoare turate ușor, în ton cu eleganța vremurilor apuse.

Evenimentul nu se oprește aici. După ora 13:00, caravana retro se mută la Herendești, în spațiul Nistor Expo Art, unde automobilele clasice vor întâlni alte forme de conservare a trecutului – arta plastică și obiectele de patrimoniu. Această îmbinare dintre tehnologie și cultură face din Retroparada verii un eveniment complex, cu valențe educative și estetice.

De ce merită să participi?

Pentru că fiecare automobil expus este o lecție de istorie pe roți, martor al unei epoci cu alte repere de design, inginerie și stil de viață.

Pentru că acești colecționari nu sunt doar pasionați, ci adevărați ambasadori ai memoriei colective, care investesc timp, bani și suflet pentru a salva de la uitare valori autentice.

Pentru că, într-o lume dominată de tehnologie digitală, un eveniment dedicat patrimoniului mecanic devine un act de cultură, de respect față de trecut și de valorizare a efortului uman.

Așadar, sâmbătă, Piața Victoriei din Lugoj nu este doar un spațiu urban – ci un portal spre trecutul frumos, când mașinile erau mai mult decât mijloace de transport: erau simboluri, visuri împlinite și povești pe patru roți.

„Vă așteptăm la Lugoj!” – e îndemnul sincer al organizatorilor, care promit o experiență memorabilă. Nu rata ocazia de a fi parte dintr-o sărbătoare a autenticității, unde trecutul prinde din nou viață, motor cu motor.

