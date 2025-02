S-a deschis expoziția membrilor Asociației Artiștilor Plastici ,,Romul Ladea”

Timișoara devine, din nou, un punct de referință pentru iubitorii de artă, odată cu deschiderea expoziției membrilor Asociației Artiștilor Plastici „Romul Ladea”. Vernisajul, ce a avut loc marți, 4 februarie 2025, a oferit o incursiune captivantă în lumea artelor vizuale, reunind lucrări de sculptură, grafică, pictură, artă decorativă și instalații.

Evenimentul marchează și o aniversare importantă: 50 de ani de la înființarea asociației, un moment de reflecție asupra contribuției artiștilor timișoreni la peisajul cultural local și național. Curatorul expoziției a fost conf. univ. dr. Gabriel Kelemen, iar lucrările expuse aduc în prim-plan diversitatea de stiluri și tehnici ale membrilor asociației.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 5-16 februarie, între orele 15:30 și 18:00, la Bastion Maria Theresia, Corp C (lângă Nemesis), pe strada Hector nr. 4. Accesul este gratuit, oferind tuturor șansa de a descoperi talentul artiștilor plastici timișoreni.

Andrei Marian Moga, membru al Asociației Artiștilor Plastici „Romul Ladea”, explică faptul că această expoziție reprezintă salonul anual al asociației, marcând începutul activităților artistice din noul an. În cadrul evenimentului sunt expuse aproximativ 70 de lucrări, incluzând pictură în ulei, grafică, sculptură și instalații, oferind o perspectivă amplă asupra diversității stilistice a artiștilor participanți.

Expoziția are o dublă semnificație: pe lângă faptul că deschide seria celor patru expoziții organizate anual, câte una pentru fiecare anotimp, aceasta marchează și aniversarea a 50 de ani de la înființarea asociației. Lucrările expuse acoperă un spectru artistic vast, de la modernism la hiperrealism și cubism, însă un loc special îl ocupă sculptura, prin care este onorat marele artist Romulus Ladea.

„Arta începe să renască și în Timișoara!”, afirmă Andrei Marian Moga, subliniind faptul că lucrările realizate de cei aproape 100 de membri ai asociației demonstrează maturitatea și rafinamentul scenei artistice locale. Potrivit acestuia, arta timișoreană poate concura cu cea din orașe consacrate, precum Cluj sau București, reconfirmând statutul Timișoarei ca un centru cultural de referință.

Conf. univ. dr. Gabriel Kelemen a subliniat, de asemenea, importanța profundă a acestui eveniment, considerând că astfel de expoziții creează un dialog special între oameni, între artiști și privitori: „Acest tip de moment formează un soi de dialog între oameni, între noi, dar acest soi de dialog este unul special: surprinde acea incredibilă încercare de a deveni cumva imortalizați. Ce efort e să menții culorile, să nu fie mâncate de molii, să nu se ducă pixelii, în cazul în care este în mediul virtual”, explică acesta. Această perspectivă evidențiază fragilitatea artei și lupta continuă a artiștilor pentru a păstra și transmite creațiile lor în timp, indiferent de suportul utilizat, fie el fizic sau digital.

Artista Laura Stanca a relatat, pentru Ziua de Vest, faptul că lucrarea sa, “The Valley of the Shadow of Death”, un tablou de 90×200 cm, realizat în ulei pe mușama, „sugerează un univers suprarealist, în care umanitatea este doar o umbră a sinelui său autentic, o identitate confundată cu dimensiunea artificială”. Aceasta explică faptul că „personajele plutesc într-o dimensiune suspendată între material și digital, evocând ruptura dintre ceea ce suntem și ceea ce proiectăm în spațiul virtual”.

Expoziția oferă vizitatorilor nu doar o experiență artistică deosebită, ci și ocazia de a interacționa cu artiștii expozanți, descoperind poveștile și tehnicile din spatele fiecărei creații. Lucrările expuse reflectă atât viziuni personale, cât și teme universale, aducând în prim-plan atât sensibilitatea individuală a fiecărui artist, cât și un dialog comun despre identitate, timp și expresie artistică.

