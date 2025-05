Stana Stepanescu se retrage de la un spectacol cu tentă electorală: „Nu vreau să fiu parte dintr-un eveniment politic”

Interpreta de muzică populară bănățeană Stana Stepanescu a anunțat oficial că se retrage din spectacolul „Noi, dacii”, programat pentru 15 mai în apropierea sitului arheologic Sarmizegetusa Ulpia Traiana. Artista și-a motivat decizia prin dorința de a nu fi asociată cu evenimente cu conotații politice și a declarat că prezența ei fusese anunțată fără a fi corect informată despre contextul real în care avea loc manifestarea.

„Încă de la început am întrebat dacă acest eveniment are vreo conotație politică și mi s-a spus că nu. După apariția afișului și a mesajelor publice ale organizatorilor, am simțit că sunt pusă într-o situație care nu mă reprezintă. Din respect pentru publicul meu și pentru principiile mele, am decis să mă retrag”, a transmis artista într-un mesaj public.

Decizia vine în urma unui val de reacții critice apărute în spațiul public, care indicau o posibilă instrumentalizare politică a evenimentului. Spectacolul este organizat de omul de afaceri cărășan Ion Stepanescu, cunoscut pentru susținerea sa publică față de partidul AUR. Afișul evenimentului, mesajele transmise online și cromatica folosită – galben și negru – au fost interpretate de mulți ca elemente cu tentă electorală.

„Sunt artist și atât. Nu susțin niciun partid și nu doresc să fiu implicată în campanii electorale. Pentru mine, încrederea publicului meu contează mai mult decât orice”, a mai declarat Stana Stepanescu, subliniind că scena rămâne, pentru ea, un spațiu al bucuriei și al conexiunii cu oamenii, nu o platformă pentru mesaje ideologice.

Spectacolul „Noi, dacii” este prezentat drept o „petrecere cu tematică istorică”, organizată în parcarea unui restaurant din apropierea ruinelor antice de la Sarmizegetusa romană. Orgnizatorul a lăsat să se înțeleagă că artiștii de folclor și manele vor urca pe scenă în incinta fostei capitale a Daciei romane. Cap de afiș este manelistul Nicolae Guță, iar organizatorii promit „momente spirituale și identitare dedicate memoriei dacilor”.

În urma controverselor, Consiliul Județean Hunedoara s-a delimitat ferm de eveniment, subliniind că acesta nu are loc pe situl arheologic și condamnând folosirea numelui Sarmizegetusei în scopuri comerciale și politice. Reprezentanții instituției au catalogat inițiativa drept nepotrivită pentru un spațiu cu o asemenea valoare istorică.

„Sarmizegetusa Ulpia Traiana nu găzduiește evenimente private! Consiliul Județean Hunedoara se delimitează public și categoric de evenimentul promovat în spațiul public pentru data de 15 mai 2025, spectacol grandios în memoria strămoșilor daci, organizat de persoane și entități private, care nu are nicio legătură cu administrația județeană. Subliniem cu fermitate că situl arheologic Sarmizegetusa Ulpia Traiana NU este locul de desfășurare al acestui eveniment”, a transmis Consiliul Județean Hunedoara.

Reprezentanții instituției condamnă ferm folosirea numelui sitului arheologic într-un context comercial, ideologic sau politic.

„Este complet inacceptabil ca un simbol național al patrimoniului românesc să fie instrumentalizat în mesaje cu caracter politic, mai ales în contextul actual. Sarmizegetusa Ulpia Traiana este un loc al valorii istorice și științifice, nu un decor pentru spectacole private și nu un pretext pentru promovarea unor agende personale”, au adăugat aceștia.

