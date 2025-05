Colaborare transfrontalieră între comuna maghiară Ofoldeak și județul Timiș. Ei refec conacul Navay, noi reabilităm aripa de est a Castelului Huniade

Județul Timiș, în calitate de lider de proiect, și Municipalitatea din Ofoldeak, Ungaria, ca partener, au lansat oficial astăzi proiectul „Integrated cultural and touristic routes in the crossborder area” („Trasee culturale şi turistice integrate în zona transfrontalieră”), finanţat prin Programul INTERREG VI-A România-Ungaria 2021-2027, în cadrul Operațiunilor de Importanță Strategică (OSI).

Finanțat de Uniunea Europeană, cu cofinanțare din partea României și Ungariei, proiectul își propune să valorifice obiective culturale de pe ambele maluri ale frontierei și să dezvolte noi trasee turistice comune.

Pentru județul Timiș, proiectul aduce fonduri dedicate pregătirii lucrărilor de reabilitare a aripii de est a Castelului Huniade, cel mai vechi monument din Timișoara. Aici sunt planificate viitoare amenajări: o sală multifuncțională, o expoziţie cu specific militar, o expoziţie permanentă a istoriei Banatului (din preistorie până în perioada medievală), o expoziţie a riturilor funerare și o expoziţie permanentă („O trilogie socială a vieţii din regiunea Banatului”).

Această finanțare se adaugă celorlalte surse deja atrase, prin PNRR, PN-CCRS și bugetul propriu al Consiliului Județean Timiș, care vor susține restaurarea întregului monument.

În paralel, municipalitatea din Ofoldeak va restaura conacul Navay, pe care îl va transforma într-un spațiu dedicat evenimentelor culturale și promovării patrimoniului local.

“Sunt într-un loc frumos, pe care îl vizitez pentru prima dată. Prietenia dintre cele două județe: Timiș și Csongrad-Cenad, este de lungă durată, în timp s-a legat tot mai mult și am realizat foarte multe împreună.Acest program pe fonduri europene Interreg România-Ungaria ne-a adus foarte multe beneficii și am avut grijă să luăm toți banii care au fost puși la bătaie pentru acest program. Iar multe dintre comunele și localitățile din cele două țări au realizat lucruri mărețe. Despre cele două obiective pe care vrem să le realizăm acum vreau să vă spun, nu reușim să reabilităm Castelul Huniade de 35 de ani, este perla coroanei pe care noi o avem și facem parte din Muzeul Banatului. Ne vom concentra pe acest castel, care pentru noi înseamnă foarte mult. Vă felicit că ați ales să reabilitați un conac așa de frumos, cărei istorii am citit-o de curând. Diferența e că nouă ne trebuie în jur de 50 de milioane de euro pentru reabilitare, iar dumneavoastră, cu acești bani, veți reabilita conacul Navay înaintea noastră. Acum vom reabilita partea de est a castelului prin acest proiect, dar avem finanțare și pentru celelalte păriți, iar undeva în 2028-2029 ne dorim să vă invităm de pe acum să vizitați Castelul Huniade”, a spus Alin Popoviciu, vicepreședintele CJ Timiș.

Proiectul include și elaborarea unei strategii culturale comune, menită să definească și să promoveze noi trasee turistice care să lege obiectivele restaurate din cele două țări. De asemenea, este planificată organizarea unui eveniment cultural-artistic transfrontalier.

Valoarea totală a proiectului este de 10.430.297,87 euro, din care 7.114.270,63 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.

Județul Timiș beneficiază de un buget de 6.211.957,87 euro (din care 3.739.598,63 euro din fonduri europene), iar partenerul din Ungaria de 4.218.340,00 euro (din care 3.374.672,00 euro din fonduri europene).

Comentarii

comentarii