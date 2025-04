Studenți din 6 țări europene caută, la Facultatea de Mecanică a UPT, soluții pentru provocările de mobilitate și de mediu

În cadrul unui proiect Erasmus+ de mobilitate, 31 de studenți din Austria, Germania, Slovenia, Letonia și Portugalia, alături de colegi din România, participă la un program intensiv cu tema „Solutions for Mobility and Environmental Challenges in EU Transport and Logistics: From Identification to Action!”, organizat de Facultatea de Mecanică a Universității Politehnica Timișoara.

După o pregătire online de o săptămână, în perioada 7 – 11 aprilie 2025 aceștia au fost prezenți fizic la Timișoara unde coordonatorii proiectului, ș.l.univ.dr.ing. Patrick Ștefănescu și conf.univ.dr.ing. Eugen Ghita le-au pregătit un program bogat, ce a inclus prelegeri susținute de cadre didactice universitare, dar și de reprezentanți din mediul antreprenorial, vizite la companii, vizite de studiu la Astra Vagoane și la centrele de management al traficului din Arad și Timișoara, realizarea unor mini-proiecte dezvoltate în sesiuni de grup, dar și o excursie pe cea mai veche linie de cale ferată din România, Oravița-Anina.

Valoarea științifică adăugată pe care o aduce proiectul este evidențierea problemelor de mobilitate și mediu în sectorul transporturilor și logisticii din regiunea UE și identificarea și aplicarea soluțiilor pentru a le reduce. Mai mult, un alt avantaj major pe care proiectul îl oferă studenților este învățarea de a lucra în echipe și în medii multiculturale. Cele 5 zile de activități față în față, cu un volum de muncă de opt ore pe zi, care au inclus cursuri teoretice și practice, ateliere și vizite la laboratoare reprezintă o experiență care îmbogățește experiența interculturală, prin îmbinarea tradițiilor din țara gazdă cu interacțiunea dintre studenți, profesori și reprezentanții sectorului privat.

Studenții participanți și-au putut astfel forma o perspectivă globală, dar și regională, referitoare la mobilitatea durabilă.

În perioada petrecută la Timișoara, studenții participanți au aflat care sunt principalele probleme din oraș și din România în general în ceea ce privește prioritizarea transportului public și decongestionarea principalelor intersecții, au participat la activități de monitorizare în timp real a traficului și de intervenție în timp real pentru a corecta sau rezolva problema care apare în orele de vârf în intersecții, au participat la dezbateri cu privire la poluarea chimică și fonică generată de traficul pe drumurile și intersecțiile principale și au căutat modalități de a le reduce, au discutat despre mobilitatea într-un oraș folosind diferite tipuri de transport, în principal cele verzi, luând în considerare costul, timpul și locul de parcare, au învățat cum se calculează amprenta de carbon, care sunt combustibilii alternativi etc.

La final studenții participanți, organizați pe echipe au avut de realizat un proiect care să rezolve problemele prezentate și să poată fi aplicat în alte orașe precum Timișoara. Proiectul se va încheia cu alte două săptămâni de activități online.

