Succes financiar pentru noua conducere a CJ Timiș. A atras 17 milioane de euro în două luni

Noua conducere a Consiliului Județean Timiș a atras, în cele două luni de la instalare, 17 milioane de euro din diferite surse, a anunțat vicepreședintele instituției, Alexandru Iovescu. Banii sunt atrași în mai multe domenii, de catre mai multe instituții aflate în subordinea administrației județului.

Banii vor fi folosiți în educație, asistență socială, sănătate, cultură, dar și infrastructură.

“La capitolul educație, înființăm noi creșe în zonele periurbane, în Săcălaz și Moșnița Nouă și le dotăm cu mobilier nou pe câteva dintre cele deja existente, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, prin programul „Pași spre viitor”. La capitolul asistență socială, CJ Timiș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș vor identifica cele mai vulnerabile familii cu copii din județ iar acestea vor fi sprijinite cu vouchere anuale pentru rechizite, îmbrăcăminte și alimentație, în valoare de aproximativ 1.700 de lei. Prin acest program reducem riscul de separare a părinților de copii. La capitolul sănătate, am reușit să accesăm cinci milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, pentru centrul medical de recuperare de la Lovrin și am semnat contractul de finanțare pentru acest obiectiv; În prima parte a lui 2025 devine funcțional bazinul de înot de la Jimbolia. La capitolul cultură, Castelul Huniade are asigurată o finanțare de 15 milioane de euro, fonduri europene și naționale, pentru atingerea obiectivului final, reabilitare totală și redeschidere pentru vizitatori. Am semnat zilele trecute cea mai recentă dintre finanțări, aproape 5 milioane de euro prin programul transfrontalier România-Ungaria”, a transmis Iovescu.

Un proiect interesant pare să fie cel pentru refacerea căii ferate spre Szeged.

“La capitolul infrastructură, am atras și semnat contractul de finanțare de aproape 2 milioane de euro pentru Studiul de Fezabilitate de care avem nevoie pentru ruta de cale ferată Timișoara – Szeged”, continuă vicele CJT.

Prin noi proiecte poate continua atragerea de fonduri.

“Perioada care urmează ne va solicita din toate punctele de vedere pe noi toți, însă trebuie să continuăm să generăm proiecte, idei, investiții, să continuăm să protejăm copiii, seniorii, persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijinul nostru!”, încheie Iovescu.

