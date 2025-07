Time to Rock, la Ziua Timișoarei 2025! Trei zile de muzică live

Time to Rock by FITT va participa la Ziua Timișoarei cu o serie de concerte în Parcul Civic din Timișoara, în perioada 1 -3 august. Trei zile dedicate rockului în toate formele sale – de la metal la alternative – vor aduce pe scenă atât trupe consacrate, cât și talente emergente din întreaga țară.

Publicul va avea ocazia să asiste la concerte susținute de artiști precum Dora Gaitanovici, E-AN-NA, Dordeduh, Haos, Sleepin’ Insomnia, Sonatic.

Pe lângă aceștia, vor urca pe scenă și trei trupe noi, selectate prin apel public, care vor aduce o notă proaspătă în peisajul rock românesc.

Programul evenimentului:

1 august

18:15 – Concert live trupă emergentă

19:25 – Concert live Haos

20:45 – Concert live Dordeduh

2 august

18:15 – Concert live trupă emergentă

19:25 – Concert live Sleepin’ Insomnia

20:45 – Concert live E-AN-NA

3 august

18:15 – Concert live trupă emergentă

19:25 – Concert live Sonatic

20:45 – Concert live Dora Gaitanovici

Programul poate suferi eventuale modificări.

Evenimentul este o invitație la a descoperi spiritul liber al Timișoarei, într-un cadru plin de energie și autenticitate.

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) lansează un apel către trupele emergente, oferindu-le șansa de a urca pe scenă și de a deschide una dintre cele trei seri de concerte organizate cu ocazia evenimentului „Ziua Timișoarei”.

Concursul se adresează trupelor formate din cel puțin 3 membri, cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani. Este important ca stilul muzical abordat să fie compatibil cu atmosfera festivalului, iar repertoriul propus să conțină în principal compoziții proprii. De asemenea, trupele trebuie să fie pregătite să susțină un concert live de aproximativ 45–50 de minute.

Fiecare dintre cele trei trupe câștigătoare va fi recompensată cu un premiu în valoare de 3.000 de lei și va avea ocazia să performeze pe o scenă importantă, în fața unui public numeros.

După o primă etapă de preselecție, trupele eligibile vor fi promovate individual pe pagina de Instagram Time to Rock, prin postări realizate în colaborare cu organizatorul. Se va desfășura apoi un vot de popularitate, iar în urma acestuia vor fi desemnate cele trei trupe care vor urca pe scenă – câte una pentru fiecare seară de concert.

Atenție: orice tentativă de fraudare a votului, inclusiv prin cumpărarea de aprecieri, va duce automat la descalificare.

Termenul limită pentru înscriere este 17 iulie 2025.

Câștigătorii vor fi anunțați în data de 25 iulie și vor semna un contract de cesiune a drepturilor de autor cu organizatorul.

Toate detaliile privind înscrierea și regulamentul concursului sunt disponibile în formularul de înscriere, accesibil online.

Pentru actualizări legate de concurs și programul evenimentului, cei interesați pot urmări evenimentul de Facebook și pagina de Instagram – Time to Rock.

Evenimentul „Ziua Timișoarei” este finanțat de Municipiul Timișoara, coordonat și co-organizat de Centrul de Proiecte și Casa de Cultură.

Time to Rock by FITT este un program dedicat promovării muzicii rock și susținerii artiștilor locali tineri, oferindu-le oportunități de a urca pe scenă și de a se conecta cu publicul.

Printr-o platformă activă de promovare a concertelor, Time to Rock contribuie la dezvoltarea scenei muzicale din Timișoara, sprijinind trupele emergente și aducând rockul și alte genuri conexe mai aproape de oameni.

Din 2024, inițiativa s-a extins și către Celebrarea Orașului, având ca obiectiv creșterea popularității formațiilor locale și consolidarea comunității rock. Devenind tot mai prezentă în viața culturală a Timișoarei, Time to Rock completează activitatea FITT prin implicarea în scena muzicală a orașului.

