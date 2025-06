Timișoara devine un punct de referință în ultrasonografie la nivel european

Timișoara devine, la sfârșitul lunii iunie, un punct de referință în ultasonografie, la nivel european. La inițiativa și sub coordonarea prof. univ. dr. Dana Stoian, în deschiderea celei de-a 33-a ediții a Congresului Național al Societății Române de Endocrinologie (SRE), va fi organizat un curs pre-congres inovator, dedicat ecografiei multiparametrice, o tehnică imagistică ce redefinește standardele în diagnosticarea afecțiunilor endocrine, scrie rohealthreview.ro.

Cursul intitulat „Diagnosticul prin ecografie multiparametrică pentru endocrinologi” va avea loc duminică, 29 iunie 2025, începând cu ora 9:30, la Sala Experience a Centrului de Conferințe Timișoara și este dedicat exclusiv medicilor.

Ecografia multiparametrică reprezintă o tehnică imagistică avansată și presupune combinarea tehnicilor convenționale cu tehnici inovatoare (Doppler, elastografie și ecografie cu contrast) pentru diagnosticarea și diferențierea leziunilor tumorale în sfera endocrină, precum patologia mamară, tiroidiană, paratiroidiană, testiculară și adrenală.

„Sunt onorată că, în cadrul acestui curs, au răspuns invitației unii dintre cei mai reputați experți internaționali în imagistica endocrină. Este esențial ca medicii endocrinologi români să înțeleagă rolul și beneficiile ecografiei multiparametrice în practica clinică – o tehnică modernă, sigură și eficientă, care contribuie semnificativ la îmbunătățirea diagnosticului și a îngrijirii pacienților. Prin organizarea acestui curs pre-congres, dorim să contribuim la dezvoltarea continuă a specialității noastre, dar și să aliniem endocrinologia românească la cele mai înalte standarde”, a declarat prof. univ. dr. Dana Stoian, medic primar endocrinolog, coordonator local al celui de-al 33-lea Congres Național al Societății Române de Endcorinologie.

Cursul va reuni experți de la nivel internațional și național, specialiști în domeniul ecografiei multiparametrice, care vor împărtăși cunoștințe și experiențe practice. Printre aceștia, se numără:

Prof. Univ. Dr. Vito Cantisani (Italia) – Presedinte ales European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB)

Prof. Univ. Dr. Maija Radzina (Letonia) – Membru Board European Society of Radiology (ESR)

Prof. Univ. Dr. Boris Brkljacic (Croația) – Președinte ales International Society of Radiology (ISR)

Prof. Univ. Dr. Michele Bertolotto (Italia) – fost Președinte European Society of Urogenital Radiology (ESUR)

Prof. Univ. Dr. Dieter Nuernberg (Germania) – fost Președinte Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM)

Prof. Univ. Dr. Ioan Sporea (România) – vicepreședinte World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB), Coordonaror mondial al Centrelor de Educatie în Ultrasonografie

Prof. Univ. Dr. Dana Stoian (România) – membru Centrul de Educație în Ecografie afiliat World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB)

Prof. Univ. Dr. Mihaela Vlad (România) – membru Centrul de Educație în Ecografie afiliat World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB)

Evenimentul, organizat în deschiderea Congresului Național al SRE

Congresul Național al Societății Române de Endocrinologie va avea loc în perioada 29 iunie – 2 iulie 2025, la Timișoara.

Cursul pre-congres de ecografie multiparametrică va include demonstrații live, studii de caz și sesiuni aplicate, oferind participanților oportunitatea de a învăța direct de la unii dintre cei mai respectați experți europeni în domeniu.

Manifestarea este organizată științific de Societatea Română de Endocrinologie.

