Timișoreanul Lucas Neagu a fost nominalizat la premiile Gopo

Regizorul, scenaristul și producătorul timișorean Lucas Neagu a fost nominalizat la Premiile Gopo, la categoria “Tânără Speranță”, pentru filmul Timing, o producție independentă care a impresionat publicul și critica prin autenticitatea și sensibilitatea cu care abordează teme actuale precum anxietatea, depresia și frământările generației Z.

De asemenea, Timing a fost selectat în cadrul unor prestigioase festivaluri internaționale de film, precum Festivalul de la Girona și Festival Internacional de Cine Independiente de Madrid.

După succesul acestui proiect, Lucas Neagu anunță un nou film independent, “Nimic mai mult și nimic diferit“, pe care îl va regiza, scrie și produce. Filmările vor avea loc la Timișoara, pe parcursul a 10 zile, în luna august a.c.

Acest proiect continuă demersul regizorului de a arăta că se poate face cinema independent în România, chiar și cu un buget minim, oferind o platformă de exprimare pentru tinerii artiști.

“Nimic mai mult și nimic diferit” este o poveste emoționantă despre iubire și trecerea timpului, urmărind destinul unui cuplu pe parcursul a 50 de ani. Filmul explorează teme precum dorul, amintirile, viața de familie și relațiile intergeneraționale, fiind inspirat de experiențe personale ale regizorului și de povestea de viață a bunicilor săi.

Din distribuție fac parte Daria Pentelie și Vlad Linta, care vor interpreta versiunile tinere ale personajelor principale. Pentru Vlad Linta, actor la Teatrul de Stat Constanța, acesta reprezintă debutul într-un lungmetraj și într-un rol principal, continuând demersul regizorului de a oferi o platformă de afirmare tinerilor actori. Vlad a jucat recent în spectacolul Bazinul de Nord, nominalizat la Premiile UNITER.

Daria Pentelie, cunoscută din mai multe scurtmetraje și lungmetraje, a apărut și în *Timing*, unde a interpretat un rol secundar.

Alături de ei, în distribuție au fost confirmați și Miruna Contiu, studentă la actorie la Facultatea de Vest din Timișoara, și Vlad Popescu, actor la Teatrul Alexandru Davila din Pitești, care va interpreta rolul doctorului. Rolurile versiunilor mature ale personajelor principale urmează să fie anunțate, fiind în discuții actori de renume din cinematografia românească.

Muzica filmului va fi compusă de George Denis, colaboratorul regizorului și pentru Timing. Coloana sonoră va avea influențe de muzică folclorică românească, în special doina, combinate cu elemente orchestral-ambientale, pentru a sublinia tonul intim și melancolic al filmului.

“Pentru mine, acest proiect este unul extrem de personal. Am fost inspirat de povestea bunicilor mei, care au trecut printr-o transformare profundă odată cu vârsta și boala. De asemenea, continui să explorez teme care mă preocupă – relațiile interumane, fragilitatea vieții, ce înseamnă să fii mamă și cum ne influențează trecutul. După *Timing*, am fost impresionat să văd cât de mulți oameni s-au regăsit în poveste și cum un film poate avea un impact emoțional real asupra publicului. Sper ca “Nimic mai mult și nimic diferit” să aibă același efect”, declară Lucas Neagu.

Inspirat de filme precum “Mommy” (Xavier Dolan), “Amour” (Michael Haneke), “Roma” (Alfonso Cuarón) și “Close” (Lukas Dhont), proiectul promite să fie o explorare profundă a relațiilor umane, cu un stil cinematografic autentic și sincer.

Titlul filmului provine dintr-un vers al piesei “I saw you (in a corridor)”, o melodie care vorbește despre viața de apoi, reflectând perfect tonul și temele abordate.

Filmările vor avea loc în luna august, la Timișoara, consolidând scena cinematografică locală și promovând producția de film independentă în România.

