Top furnizori de jocuri de cazinou din România

Lumea jocurilor de noroc nu ar exista dacă în spate nu ar exista furnizorii care se întrec pentru ca an de an să aducă noi titluri în lista cu jocuri. Unii au reușit să se impună mai mult decât alții, iar numele preferaților depind de la o țară la alta. În România sunt șase companii creatoare de sloturi și jocuri de masă care au impresionat jucătorii.

Sunt cazinouri care vin în întâmpinarea jucătorilor cu sloturi care poartă amprenta a peste 50 de furnizori, dar și platforme unde sunt disponibile jocuri ce aparțin a mai puțin de zece furnizori. Cu toate acestea, au în comun numele unor companii de top care au reușit să se impună pe piața din România din anumite motive printre care jocuri unice, recompense generoase și multe altele.

Amusnet Interactive (forsta EGT)

Nu există casino România fără jocuri Amusnet Interactive, una dintre cele mai mari companii furnizoare de servicii în domeniul cazinourilor și un lider în partea această de Europă. Cu peste 300 de păcănele și jocuri de masă, compania bulgară se laudă cu numeroase parteneriate în întreaga lume printre care și în țara noastră.

Compania a fost fondată în anul 2010 sub numele EGT Interactive, iar în 2022 s-a rebranduit și a devenit Amusnet Interactive. Tot în 2022 a deschis primul studio de live cazino, iar un an mai târziu a deschis noi birouri în mai multe țări printre care și România. S-a impus prin piața de jocuri de noroc de la noi cu titluri precum Burning Hot, Shining Crown și 5 Dazzling Hot sau 20 Super Hot, fiind printre cele mai populare păcănele disponibile atât online, cât și în sălile de jocuri.

Pragmatic Play

Pragmatic Play a fost fondată în anul 2015, iar în spate a avut o echipă de oameni ambițioși care și-au dorit să ducă numele la cel mai înalt nivel. Nu a fost nevoie de foarte mult timp pentru că sloturile sale erau deja cunoscute la nivel global în foarte puțin timp, iar ușor au fost adoptate și de cazinourile din România.

Numărul oamenilor care au început proiectul era foarte mic, dar treptat s-a dezvoltat și acum are birouri în cele mai importante centre de jocuri de noroc din lume. Sweet Bonanza, The Dog House Megaways, Gates of Olympus sunt doar trei dintre cele mai populare sloturi. Spre deosebire de alți operatori, Pragmatic Play are un studio foarte apreciat de live cazino pe care l-a deschis în România și oferă jocuri de masă cu dealer live pe aproape toate platformele licențiate din țara noastră.

Play n GO

Play n GO are peste 350 de jocuri de noroc în portofoliu, dar este pe piață de mai bine de 20 de ani. Compania a dat lovitura cu sloturi precum Book of Dead, un joc cu specială și simboluri care se extind pe întreaga rolă. De altfel, jocurile sale sunt disponibile la cei mai importanți operatori de jocuri de noroc din România.

Johan Tornqvist este unul dintre oamenii care în 2005 au pus baza Play n GO. Totul s-a întâmplat în Suedia, acolo unde pare locul potrivit pentru că nu-i singura companie suedeză care și-a făcut un nume.â

Push Gaming

Proiectul Push Gaming a început în anul 2010, atunci când și-a propus să aducă jocurile din sălile de jocuri direct în mediul online. În 2013 s-a schimbat direcția, a început să producă propriile jocuri și așa au luat naștere foarte multe titluri apreciate în întreaga lume printre care și România.

Dacă în cazul altor furnizori titlurile lor se găsesc pe aproape toate platformele, sloturile furnizorului Push Gaming sunt disponibile doar la anumite cazinouri. Jammin Jars și Jaamin Jars 2 sunt printre titlurile care au reușit să impresioneze. Razor Shark este un alt slot interesant popular, la fel ca Fat Santa.

NetEnt

NetEnt este un pioner al acestei nișe a jocurilor de noroc. Compania a fost fondată în anul 1996 în Stockholm, Suedia și reprezintă creația lui Pontus Lindwall, fiul unui cunoscut personaj din industria jocuri de noroc, Bill Lindwall. Cu timpul a reușit să dezvolte peste 430 de titluri care beneficiază de calitate premium.

Dead or Alive, Starburst, Gonzo s Ques sunt trei dintre păcănelele NetEnt disponibile doar în mediul online din România. Sute de astfel de jocuri interesante fac parte din portofoliul furnizorului suedez, unele având colaborări cu trupe de muzică consacrate precum Guns N Roses sau chitaristul Jimi Hendrix.

Dacă ești pasionat de păcănele online, cu siguranță ai jucat cel puțin un slot al celor mai apreciați furnizori din România care au pus serios umărul la dezvoltarea industriei. Care este furnizorul tău preferat?

