Un individ a distrus plăcuța cu mesajul Revoluției din 1989, „Éljen Tőkés László! Szabadság!”, de pe Biserica Reformată din Piața Maria

Vandalizarea s-a petrecut puțin după miezul nopții, când un bărbat, cu un rucsac în spate, a spart plăcuța de pe Biserica Reformată din Piața Maria, pe care stătea scris „Éljen Tőkés László! Szabadság!” – ”Trăiască Tokes Laszlo! Libertate!”. Inițial mesajul a fost scris în timpul Revoluției din 1989, însă, după restaurarea bisericii s-a decis să se realizeze un panou, pentru a păstra vie amintirea de acum 35 de ani.

„Se vede și în video, a fost un om aflat sub influența alcoolului sau a drogurilor. Urla, nu se înțelegea ce spune. S-a întâmplat după miezul nopții. Am ieșit la geam, am strigat la el, după care a plecat. Am chemat politia, au venit, au luat urme, au luat imaginile video și sperăm să îl găsească. Nu pot spune dacă a fost o acțiune anti-maghiară pentru nu am înțeles ce a strigat. Cert e că a rupt un mesaj în limba maghiară. Mesajul original a fost scris pe zid în timpul Revoluției, dar apoi s-a decis să se facă un panou cu acel mesaj, în același loc, în mărime naturală”, a declarat Demeter Sandor, parohul Bisercii Reformate.

Poliția efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere

„În data de 8 iulie 2025, în jurul orei 00:25, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi distrus o pancartă de aproximativ doi metri, care era amplasată pe peretele unei biserici situate pe strada Timitei Cipariu din Timișoara”, au declarat reprezentanții IPJ Timiș.

