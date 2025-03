Universitatea de Vest din Timișoara este partenerul ediției 2025 a competiției Games of Science, care aduce în fața publicului zeci de cercetătorii români

A patra ediție a Games of Science, cel mai cunoscut proiect românesc de popularizare a științei, ajunge la Timișoara pe 3 – 4 aprilie. În parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), competiția Games of Science invită studenți, masteranzi, doctoranzi și tineri cercetători din Timișoara și din zonele învecinate să participe la un training de opt ore, pe 3 aprilie 2025, după care să vină la concurs, care se va desfășura pe 4 aprilie 2025, pentru a-și prezenta cercetările într-un mod concis și captivant, pe durate de 15, 30, 60 și 180 de secunde.

Cei care doresc să se înscrie o pot face prin completarea formularului disponibil pe www.gamesofscience.org

Anul trecut, concursul național Games of Science a fost câștigat de Otilia Pintilii, studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, team leader la Mavis Artificial Heart. Otilia este acum ambasador Games of Science și face parte din juriul care va decide câștigătorul ediției din acest an. Participanții din anii trecuți se consideră parte dintr-o comunitate care are scopul de a conecta știința cu societatea, încurajând experții din toate domeniile să împărtășească munca lor publicului în moduri inovatoare și captivante. În echipa de traineri din acest an se află și Daniela Voinescu, doctorand în Științele educației la Universitatea de Vest din Timișoara, care a ocupat locul trei la ediția de anul trecut.

„Azi e mai importantă ca oricând comunicarea științei pentru a combate dezinformarea, a inspira decizii informate, a încuraja inovarea și a conecta cercetarea academică cu nevoile reale ale societății. Prin Games of Science, ne propunem să facem acest lucru posibil, oferind tinerilor cercetători oportunitatea de a învăța și de a exersa comunicarea publică între colegi, într-un cadru competitiv și distractiv.” a spus Ada Roseti, președinta Asociației SciPublicForum, organizatoarea Games of Science.

De ce să participi la Games of Science?

Games of Science este mai mult decât un training sau o competiție. Este o comunitate pentru tineri cercetători care le oferă cadrul propice pentru dezvoltarea abilităților de comunicare, dezvoltarea competențelor de colaborare, învățarea în grup și de la colegi și, nu în ultimul rând, contextul potrivit de exersare a comunicării publice a subiectelor științifice.

Câștigătorii edițiilor locale primesc premii în cărți și obiecte și se califică pentru finala națională, la care marele premiu include participarea la un workshop internațional de comunicare a științei, în valoare de 2000 de Euro.

Cine se poate înscrie?

Games of Science este deschis studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători din toate domeniile, cu vârsta recomandată între 20 și 35 de ani, care doresc să se implice în promovarea științei în public. Nu este necesară experiența anterioară, iar lipsa acesteia nu constituie un impediment pentru participare, deoarece sesiunile de training oferă oportunități valoroase pentru ca participanții să învețe unii de la ceilalți.

Ediția de la Timișoara este organizată în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, dar sunt invitați studenți, masteranzi și doctoranzi din toate instituțiile de învățământ superior și cercetare din zonă, precum și cei care pot ajunge la Timișoara în zilele respective.

Organizatorii proiectului asigură trainingul, masa pe durata trainingului, dar nu acoperă cheltuieli de transport sau cazare.

Despre Games of Science

Games of Science este un program național de comunicare științifică care sprijină cercetătorii să aducă munca lor mai aproape de public. Prin promovarea dialogului și a înțelegerii, inițiativa are ca scop consolidarea legăturii dintre știință și societate.

Ediția din 2025 a Games of Science este organizată de SciPublic Forum, de o echipă formată din Andrada Balmez, Laura Hroștea, Carmen Nicolae și Florentina Pîslan și coordonată de Ada Roseti, și este posibilă datorită partenerilor: Aqua Carpatica, InfoSys, Romanian InSpace Engineering, Lexonn, British Council și a tuturor celor care au contribuit prin intermediul formularului 230.

