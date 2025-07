Universitatea Politehnica Timișoara promovează soluții inovatoare pentru acțiunea climatică la Reykjavik și acasă

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) a fost prezentă, în perioada 14–18 iulie 2025, la conferința internațională Closed Cycles and the Circular Society 2025 – The Power of Ecological Engineering, desfășurată la Reykjavik, Islanda. Evenimentul a reunit experți internaționali interesați de tranziția către o societate circulară și de identificarea unor soluții sustenabile în fața crizei climatice globale.

În cadrul conferinței, UPT a promovat Centrul Suport pentru Acțiuni Climatice (CSAC), o inițiativă strategică recent lansată, care își propune să sprijine autorități locale, universități și comunități în implementarea de măsuri de adaptare și reziliență climatică. Centrul funcționează în cadrul proiectului ELCA – Empowering Local Climate Action, finanțat prin European Climate Initiative (EUKI) și coordonat în România de către Politehnica Timișoara.

Totodată, universitatea a prezentat și contribuția sa în cadrul proiectului LAND4CLIMATE, finanțat prin programul Horizon Europe cu un buget total de aproape 13 milioane de euro. Proiectul vizează dezvoltarea și replicarea de soluții bazate pe natură (Nature-Based Solutions – NBS) în zone urbane și rurale din Europa, pentru întărirea capacității de răspuns la schimbările climatice.

Timișoara, gazdă a unei noi conferințe internaționale

În toamnă, UPT va consolida acest demers prin organizarea conferinței internaționale Land4Flood 2025, care va avea loc între 3 și 5 septembrie 2025, la Biblioteca UPT. Evenimentul va reuni cercetători, practicieni și factori de decizie pentru a discuta gestionarea riscului de inundații în contextul schimbărilor climatice, prin valorificarea terenurilor private și integrarea soluțiilor bazate pe natură.

Conferința este organizată de Universitatea Politehnica Timișoara și Centrul Suport pentru Acțiuni Climatice, în parteneriat cu IWRA LAND4FLOOD Task Force, cu sprijin parțial din partea proiectului 39PHE/2024, finanțat de UEFISCDI România.

