UPT a găzduit concursul internațional DigiFunCollab de planuri de afaceri în domeniul antreprenoriatului social

Universitatea Politehnica Timișoara a găzduit reuniunea de proiect DigiFunCollab, ocazie cu care s-a desfășurat concursul studențesc de planuri de afaceri ce au avut ca temă antreprenoriatul social. Concursul s-a derulat în format online și a prilejuit prezentarea dinamică și inovativă a proiectelor studenților din România, Italia, Slovenia și Germania, folosind mijloace multimedia și de AI. Participanții au demonstrat un nivel ridicat al competențelor digitale, creativitate și spirit antreprenorial. Din partea UPT, au fost prezentate 5 proiecte ale masteranzilor din anul I, de la programul „Management Antreprenorial al Administrării Afacerilor”, din cadrul Facultății de Management în Producție și Transporturi (câștigătorii competiției naționale de proiecte).

După deliberarea juriului internațional, argumentată față de criterii tehnice (legate de conținutul și nivelul calitativ al proiectelor și de dezvoltarea ideilor afacerilor sociale) și artistice (reflectate de creativitatea în realizarea prezentărilor), câștigătorii de la UPT sunt:

Locul 1 – Larisa Mădălina Raicu cu proiectul: „Sow & Savor, un atelier de bine” în care ingredientele locale se transformă în produse culinare sănătoase, după rețete locale.

Premii speciale ale juriului internațional:

Nicolae Sofran și Eduard-Ionuț Tălmaciu (SofTal, magazin ce vinde echipament sportiv personalizat și care sprijină sportivii și echipele din ligile 4, 5, 6);

Remache Valeria Veronica Guaman (FRANS, o cafenea ce oferă dulciuri sănătoase, fără zahăr și cu făini diverse, pentru consumatori cu alergii și care urmează o dietă specială);

Eveline-Isabell Enderle și Daiana Gherasim (Authentic Banat Cottage: Organizația mea socială creativă pentru intervenții culturale în mediul rural, care reabilitează case tradiționale);

Ioana-Gabriela Cioată (Momentum Makers, o companie care creează facilități și evenimente pentru antreprenorii sociali pentru ca aceștia să se poată dezvolta).

Proiectul Erasmus+ „DigiFunCollab – Developing Digital-Self-learning Courses in Social Entrepreneurship for the future of collaboration between University and Community” (2023-1-IT02-KA220-HED-000158730, https://digifuncollab.eu/) a demarat la 1 septembrie 2023 și are o durată de 24 de luni, urmând să se încheie pe 31 august 2025. Coordonatorul proiectului este Universita Telematica Pegaso (Italia, https://www.unipegaso.it/) iar ceilalti partenerii sunt Universitatea Politehnica Timișoara (România, www.upt.ro), International School for Social and Business Studies Celje (Slovenia: https://mfdps.si/en/) și Verein für Sozialwissenschaftliche Beratung und Forschung e.V. (un ONG din Germania: https://sowibefo-regensburg.de/).

Scopul principal al DigiFunCollab este de a dezvolta un curs digital inovator de auto-învățare în domeniul antreprenoriatului social, adresat studenților și personalului din învățământul superior interesat. Proiectul își propune să consolideze implicarea civică a universităților și participarea acestora în comunitățile regionale.Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără:

Dezvoltarea de competențe în antreprenoriatul social – proiectul își propune să îmbunătățească cunoștințele, abilitățile și atitudinile participanților în domeniul antreprenoriatului social;

proiectul își propune să îmbunătățească cunoștințele, abilitățile și atitudinile participanților în domeniul antreprenoriatului social; Crearea de cursuri digitale de auto-învățare – un rezultat cheie al proiectului este dezvoltarea unor module de învățare online accesibile și flexible;

un rezultat cheie al proiectului este dezvoltarea unor module de învățare online accesibile și flexible; Promovarea colaborării universitate-comunitate – proiectul vizează crearea unui cadru pentru o colaborare mai strânsă între instituțiile de învățământ superior și organizațiile din societatea civilă;

proiectul vizează crearea unui cadru pentru o colaborare mai strânsă între instituțiile de învățământ superior și organizațiile din societatea civilă; Stimularea cetățeniei active – prin implicarea în proiecte de antreprenoriat social cu impact local, participanții (studenți și profesori, mentori) sunt încurajați să devină cetățeni mai activi și responsabili;

prin implicarea în proiecte de antreprenoriat social cu impact local, participanții (studenți și profesori, mentori) sunt încurajați să devină cetățeni mai activi și responsabili; Crearea unei comunități de practică dedicată tuturor celor interesați de antreprenoriatului social și care să faciliteze colaborarea instituțiilor de învățământ superior cu actori ai comunității locale, regionale.

De asemenea, un eveniment important de diseminare a tutror rezultatelor proiectului a avut loc în cadrul Facultății de Management în Producție și Transporturi cu implicarea membrilor Centrului de Cercetare în Inginerie și Management, în cadrul căruia au fost prezentate programul de training și certificare, platforma de e-learning și studiile de caz dezvoltate. Platforma de e-learning a proiectului poate fi accesată la adresa https://elearningproject.eu/all-courses/?course_catid=518/. Programul de formare și certificare este deschis și gratuit până la 31 iulie 2025.

