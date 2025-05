Veoneer România susține educația rutieră în rândul copiilor, în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere 2025

Cu ocazia Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, Veoneer România, parte a liderului global în sisteme electronice de siguranță auto, a organizat activități educative dedicate elevilor din ciclul primar, în locațiile sale din Timișoara și Iași.

În parteneriat cu Poliția Rutieră Timiș, copiii au participat la sesiuni interactive despre siguranța în trafic, învățând despre regulile de circulație, importanța purtării centurii de siguranță și a căștii de protecție pentru deplasările cu bicicleta.

Un moment special a fost testarea scaunului cu centură cu pretensionare, care simulează comportamentul centurii în cazul unui impact. De asemenea, cei mici au realizat desene care reflectă viziunea lor asupra unui trafic mai sigur.

Evenimentul s-a desfășurat sub deviza care reprezintă și misiunea companiei: “Protect Everyone in Every Crash”, reafirmând angajamentul Veoneer față de siguranța tuturor participanților la trafic.

Veoneer România mulțumește Poliției Rutiere pentru sprijinul acordat și implicarea activă în educarea celor mai tineri participanți la trafic.

