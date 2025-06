Voluntarii vor renova 30 de case din Grădinari, în noua ediție a Color the Village

400 de voluntari vor ajunge în aceste zile satul Grădinari, din Caraș Severin, într-o nouă ediție a Color the Village, festivalul de fapte bune în care sunt renovate 30 de case, în doar 3 zile.

Asociația Acasă în Banat dă astăzi startul celei de-a VII-a ediții a Color the Village, un adevărat festival de fapte bune ce durează 3 zile și în timpul căruia, voluntarii se adună ca să renoveze 30 de fațade dintr-un sat bănățean.

Grădinari este loc de intersecție și de târg din Valea Carașului, este poarta de intrare în zona turistică a Cheilor Nerei, cu atracții turistice inestimabile: Cheile Nerei, Ochiul Bei, Calea ferată Oravița-Anina, numeroase peșteri și sate încărcate de istorie.

Evenimentul din acest an va reuni printre sutele de voluntari de vârste și meserii diferite, și artiști plastici și pictori care vor transforma ziduri gri, cum ar fi cel al grădiniței, în opere de artă. Clădirea Primăriei, construită în 1913, este pregătită de a fi zugrăvită. Accentul va fi pus pe zona centrală a satului unde se regăsesc câteva case tradiționale și specifice pentru zona Văii Carașului, dar pe de altă parte și multe clădiri abandonate.

Proiectul Color the Village este susținut de Policolor Romania , Profi, Laptaria cu caimac, Egeria , dm drogerie markt Romania, ATOSS Software SE, BRD Groupe Societe Generale, HELLA, Visma Software Romania și Kimball Electronics Romania.

Partenerii evenimentului din acest an sunt Primăria Grădinari, Doomstriker LEMC Banat, STPT – RATT, Liceul Teoretic “General Dragalina”Oravita, Liceul Tehnologic „Mihai Novac” din Oravița și Punct Gastronomic Local Acasa la Maya.

Color the Village se află la a șasea ediție și, an de an, are loc într-un sat din Banat, alternativ din județele Timiș și Caraș-Severin. Edițiile precedente au avut loc la Valeapai (2023), Fărășești (2022), Ilidia (2021), Racovița (2020) și Eftimie Murgu (2019). Proiectul Asociației Acasă în Banat este unic în țară și își propune să pune în valoare arhitectura tipică din această zonă. În cele trei zile, sute de voluntari muncesc contra cronometru pentru a reuși să își atingă ținta.

*****

Despre Asociația Acasă în Banat

Asociația Acasă în Banat a fost înființată în 2018 și își propune să păstreze patrimoniul cultural al regiunii Banat, să redea culoare satului bănățean, să redescopere adevăratele valori ale acestor locuri: oameni buni și gospodari, case frumoase și poveștile lor.

Asociația Acasă în Banat poate fi contactată pe pagina de Facebook sau la adresa de email acasainbanat@gmail.com.

Donații în LEI: RO26BTRLRONCRT0P53069801

Donații în EURO: RO11BTRLEURCRT0P53069801

SWIFT/BIC: BTRLRO22

PayPal: acasainbanat@gmail.com

