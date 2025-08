XTRUST-6G! Aplicație pilot pentru securitatea cibernetică a infrastructurilor energetice inteligente, cu PPC

Grupul PPC anunță participarea activă la proiectul european de cercetare XTRUST-6G (Extended Zero-Trust and Intelligent Security for Resilient and Quantum-Safe 6G Networks and Services – GA nr. 101192749), contribuind la implementarea pilot a soluțiilor sale tehnologice în infrastructura existentă de mobilitate electrică a PPC. În acest cadru, sunt testate tehnologii avansate pentru a asigura o comunicare sigură și controlată între vehiculele electrice, stațiile de încărcare și sistemele de management ale PPC, sporind reziliența operațională și protecția împotriva amenințărilor cibernetice.

Participarea PPC asigură că tehnologiile dezvoltate în cadrul proiectului vor îndeplini cerințele viitoare în materie de securitate cibernetică, vor fi realiste, aplicabile și adaptate nevoilor operaționale ale sectorului energetic. Această implementare pilot susține orientarea strategică a Grupului către infrastructuri și servicii energetice inteligente și sigure, promovând în același timp leadershipul european în securitatea cibernetică pentru rețelele de comunicații de nouă generație.

XTRUST-6G: Rețele de comunicații de nouă generație, sigure și reziliente

Proiectul XTRUST-6G este cofinanțat de programul Horizon Europe al Uniunii Europene și se desfășoară pe o perioadă de trei ani (2025–2027). Proiectul este coordonat de Centrul pentru Cercetare și Tehnologie Hellas (CERTH) și reunește un consorțiu de 19 parteneri din 12 țări europene, incluzând universități, instituții de cercetare, autorități de reglementare și companii de top din domeniile tehnologiei, telecomunicațiilor și energiei.

Proiectul se concentrează pe dezvoltarea de soluții avansate de securitate cibernetică pentru viitoarele rețele 6G, punând accent pe arhitectura „Zero Trust”, inteligența artificială, analiza în timp real a riscurilor și tehnologii sigure din punct de vedere cuantic, precum Distribuția Cheilor Cuantice (QKD) și Criptografia Post-Cuantică (PQC).

Aceste tehnologii sunt testate în cadrul a cinci proiecte pilot de mari dimensiuni desfășurate în Europa, vizând sectoare critice precum mobilitatea electrică, vehiculele autonome, sistemele de comunicații pentru drone (UAV) și infrastructura virtualizată a rețelelor 6G. Ele valorifică tehnologii de ultimă oră în securitate cibernetică, inclusiv criptarea cuantică pentru rețelele de comunicații, cu scopul de a întări securitatea și reziliența în condiții reale.

Strategia PPC pentru un viitor energetic sigur, digital și sustenabil

Cu investiții constante în energie verde, infrastructură inteligentă și tehnologie, Grupul PPC joacă un rol activ în conturarea noii ere energetice, în care energia și datele se intersectează. Transformarea PPC într-o companie PowerTech este o evoluție naturală a acestei strategii, combinând inovația tehnologică cu dezvoltarea durabilă.

Implicarea PPC în proiectul XTRUST-6G face parte dintr-o strategie mai amplă de valorificare a inteligenței artificiale, a securității cibernetice și tehnologiilor cuantice sigure, pentru a consolida reziliența infrastructurii, protecția datelor personale și a construi încredere în serviciile digitale.

Participarea activă a PPC în proiecte europene de referință – precum RAIDO, DCFlex și acum XTRUST-6G – confirmă angajamentul Grupului față de inovație, suveranitate digitală și o contribuție semnificativă la un viitor energetic verde, sigur și eficient pentru întreaga regiune.

Comentarii

comentarii