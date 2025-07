Ziua Județului Timiș, sărbătorită printr-o ceremonie festivă

Ziua de 28 iulie a fost aleasă ca fiind Ziua Județului Timiș, marcând instaurarea administrației românești în această parte a țării. Evenimentul a fost marcat festiv, la Palatul Administrativ având loc o ședință de plen dedicată acestei zile. Au fost prezenți reprezentanți ai administrației locale, ai cultelor, dar și ai regiunilor din străinătate cu care Timișul are relații de colaborare. De asemenea, în cadrul ceremoniei au fost acordate și trei Trofee ale Recunoștinței.

Cuvântul de debut al ceremoniei i-a aparținut IPSS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului. Alături de urările clasice, de această dată exprimate în numele tuturor cultelor prezente la ceremonie, el a decis să adreseze celor prezenți o serie de semnale administrativ-politice legate de cel de al doilea pachet de măsuri de austeritate pe care guvernul Bolojan a decis să le impună și care au fost amânate.

”am văzut că puțini, la insistența domnului președinte al Camerei, domnul Sorin Grindeanu și a altor confrați de aici s-a amânat acel pachet doi de măsuri pentru a fi discutate timp de două săptămâni. În acest sens v-aș ruga domnule președinte și domnule primar, care pe lângă conducerea acestei urbe, aveți și o funcție politică importantă și o responsabilitate importantă guvernamentală, v-aș recomanda să analizați cu toată răspunderea toate proiectele economice”, a spus Ioan Selejan.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a vorbit despre viitorul județului, dar și despre colaborarea pe care o are cu primarul Timișoarei, Dominic Fritz, prezența acestuia pe podium la ceremonia județului fiind probabil o premieră.

”Este o mare bucurie să aniversăm împreună cei 106 ani de la înființare a românească administrației românești în județul Timiș. A fost mai mult decât un act administrativ, a fost un pas important pentru că identității noastre. 28 iulie este sărbătoarea noastră, a județului Timiș. Mă bucur că reușim să celebrăm și anul acesta împreună. Nu voi face istoria acelei perioade. Aș vrea să vorbesc mai mult despre drumul pe care am ales să îl urmăm în urmă cu mai bine de șase luni. Șapte luni este un drum al reafirmării județului Timiș, un drum al dezvoltării, un drum pe care am început să pășim pentru că, așa cum am spus-o în repetate rândul, Timișul merită și poate mai mult. Suntem cel mai mare și cel mai frumos sunteți din România, poate și cel mai bogat. Dar dacă vrem să fim onești și sincer cu noi și ne trebuie să recunoaștem că din punct de vedere al investițiilor, în ultimii 35 de ani nu suntem campioni, potențialul acestui județ este imens, trebuie exploatat și putem să facem asta împreună”, a declarat Alfred Simonis.

El a adus în prim-plan Institutul Oncologic, Complexul sportiv Giroc, Castelul Huniade din centrul Timișoarei, Bastionul Terezia din Timișoara, Spitalul de Arși.

Simonis a vorbit și de colaborarea cu Timișoara, cu Dominic Fritz.

”Avem o colaborare foarte bună cu Primăria municipiului Timișoara. Este, cred, pentru prima dată când între cele două instituții, deși suntem de la partide diferite, atât eu cât și primarul avem parte diferite din care facem parte. Obligația noastră, dincolo de ceea ce ne desparte, pentru că sunt și astfel de chestiuni, evident, este aceea de a colabora. Atât de interconectate sunt aceste două instituții, încât dacă primarul și președintele județului se carotează unul pe celălalt, aproape că nu se poate realiza nimic. Atât de mult depind una de cealaltă, o instituție, de cealaltă, încât nu putem funcționa într-un conflict permanent și de aceea îmi place să cred sau, mă rog, cred că de foarte multe ori am reușit, n-am reușit să atragem investiții, am pierdut investiții și din lipsa acestei colaborări între Primărie și Consiliul Județean. (..) E nevoie de o maturitate să înțelegem faptul că nici stadionul nu-l ia nimeni acasă, nici spital nu-l ia nimeni acasă, nici complexul sportiv nu ia nimeni acasă, nici coala nu ia nimeni acasă, nici arta pe care o aducem în oraș nu ia nimeni acasă, nimeni nu pleacă cu nimic”, a mai spus Simonis.

Primarul Dominic Fritz a vorbit despre modul în care Timișul a absolvit oamenii veniți aici din alte părți, dar a reușit și să își păstreze specificul.

”În primul rând, La mulți ani pentru în acest frumos județ, la 106 ani. Județul Timiș a trecut prin multe vremuri mai grele, mai ușoare. Întotdeauna a ieșit mai puternic din fiecare criză și cred că asta este și provocarea pe care o avem acuma. Eu m-am întrebat care de fapt este, ar fi un cuvânt care descrie specificul județului și am ajuns la cuvântul permeabilitate, pentru că adevărul este că în această lume, dacă citiți analize de științe politice, clivajul principal nu mai pare să fie între stânga și dreapta. Clivajul principal în societățile noastre moderne este închis versus deschis, adică există un model în care toți trebuie să ne închidem, să construim ziduri și să rămânem între noi. Și un alt model care spune că trebuie să ne deschidem și toată prosperitatea noastră se bazează pe această deschidere. Cred că județul Timiș a reușit să fie permeabil, să fie în același timp închis, adică să păstreze propriul specific cultural și în același timp să fie deschis, să fie permeabil pentru idei noi, pentru oameni, pentru marfă. Și prin asta întotdeauna a rămas un reper economic, social și cultural, nu doar pentru România și pe ci pentru întreaga regiune”, a fost discursul lui Fritz.

Un scurt discurs a fost adresat celor prezenți și de către prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu.

Ulterior discursurilor oficialilor, la microfon au fost reprezentantul Consiliului Județean Csongrád-Csanád, vicepreședintele Provinciei Autonome Voivodina și președintele Consiliului Raional Nisporeni.

La final, CJT a acordat Trofeul Recunoștinței, trei la număr, pentru organizația filantropică Metropolis, unei societăți italiene și unul pentru Maria Muscalu Albani, legatar testamentar al colecției de opere de Artă Corneliu Baba.

Comentarii

comentarii