Ziua Timișoarei | Timișoara City Celebration 2025: un oraș, 197 de evenimente, trei zile de sărbătoare urbană. Programul actualizat

În perioada 1–3 august 2025, Timișoara devine scena unuia dintre cele mai ample programe culturale dedicate celebrării orașului: Ziua Timișoarei | Timișoara City Celebration. Evenimentul aduce împreună muzica, artele vizuale, sportul, instalațiile interactive, proiecțiile de film, performance-ul și tururile ghidate, într-o platformă urbană cu nu mai puțin de 197 de evenimente, care au loc atât în locația principală din zona centrală: Parcul Civic, Parcul și Bulevardul I.C. Brătianu, dar și în cartierele Timișoarei, în alte peste 35 de spații.

Programul ediției este o invitație sinceră de a redescoperi orașul pas cu pas. De la Fabric la Mehala, de pe malul Begăi până în Cetate, Elisabetin sau Iulius Gardens, traseul cultural te poartă prin cartiere și spații cu identitate proprie. Pentru o experiență cât mai fluidă, îți recomandăm să explorezi site-ul oficial al evenimentului, unde găsești o hartă interactivă cu toate locațiile active, selecții curatoriale în funcție de interese (muzică, film, ateliere, sport etc.) și o funcție utilă de „favorite”, cu care îți poți construi propriul program personalizat. Concertele de pe scena principală (Bulevardul I.C. Brătianu) încep zilnic la 19:00 și se încheie în jur de 23:00, iar programul din Parcul Civic și Parcul I.C. Brătianu se desfășoară între 10:00 și 23:00, cu activități pentru toate vârstele. Pentru cei care preferă formatul fizic al programului, broșura oficială a evenimentului este disponibilă în Centrul de Informare Turistică (Strada Alba Iulia), dar și în locația principală a

Cu un program multidisciplinar și deschis tuturor categoriilor de public, ediția din acest an aduce o abordare de festival-platformă:

101 de evenimente au loc în locația centrală – Parcul Civic, Parcul și Bulevardul I.C. Brătianu – cu acces gratuit, de dimineața până noaptea. Aici, publicul se poate bucura de concerte live cu artiști internaționali și locali, de la James Bay, MIKA, Bajaga i Instruktori, VAMA, Minelli, Theo Rose până la Dordeduh, Haos sau Blazzaj, ateliere creative, silent disco, instalații artistice și DJ set-uri curatoriate de festivaluri locale.

82 de evenimente sunt răspândite în peste 35 de locații din cartierele Timișoarei transformând întreg orașul într-un spațiu activ de cultură și dialog. Librării, cinematografe, cafenele, spații industriale sau malurile Begăi devin, timp de trei zile, locuri în care se întâlnesc comunități, artiști, arhitecți, sportivi și publicul curios de orașul în mișcare.

14 evenimente dedicate sportului și mișcării în aer liber

Sub umbrela programului „Orașul în mișcare”, programul sportiv al ediției include 14 evenimente: de la demonstrații de BMX, skateboarding și judo, la trasee de ciclism, șah urban, darts, handbal și alergări nocturne. Accentul cade pe incluziune, accesibilitate și participare activă.

Vineri, 1 august 2025 – Timișoara vibrează cu James Bay și VAMA

Ziua de vineri deschide celebrarea cu forță și emoție, aducând pe scena principală două nume emblematice: James Bay, în premieră la Timișoara, și îndrăgita trupă VAMA, care revine în fața publicului local cu un concert plin de intensitate. Cu un palmares impresionant, nominalizări GRAMMY și colaborări internaționale, James Bay va lansa în această toamnă noul său album, „Changes All The Time”, și promite un show memorabil. Tot vineri, trupa timișoreană Dincolo de Ziduri va aduce un moment de deschidere profund și introspectiv. Atmosfera din parc va fi completată de DJ set-uri, instalații interactive și activări pentru toate vârstele – de la ateliere pentru copii, la performance-uri audio-vizuale și silent disco sub cerul liber. Programul complet al zilei de vineri, 1 august, poate fi consultat aici.

Sâmbătă, 2 august 2025 – MIKA, Minelli și Blazzaj electrizează orașul

Cea mai densă zi din festival aduce un mix spectaculos de muzică live, sport urban și instalații, cu un line-up care variază de la pop internațional la jazz local și rave balcanic. MIKA, starul eclectic al scenei pop mondiale, vine în premieră la Timișoara cu un concert unic, alături de artista Minelli, hitmaker-ul cu milioane de streamuri globale. Trupa Blazzaj, născută în Timișoara, aduce acasă sunetul său inconfundabil de jazz-funk poetic, iar în Parcul Civic și Parcul I. C. Brătianu se aud notele experimentale, live dj set-uri, concerte live, ale Banat Rave, Psihodrom X ABC, Simultan, Launmomentdat, Time to Rock FITT, Embargo Hub, Muzicon & Women in Music România, Jazz Updates & JAZZx, Flight Festival și CODRU Festival. Pe scena AnonimTM, adrenalina atinge cote maxime cu concursuri de skate, BMX și trotinetă, în timp ce orașul vibrează în peste 30 de locații prin tururi ghidate, proiecții, ateliere, artă urbană și performance-uri. Ziua se încheie pe malul Begăi cu spectacolul acvatic de teatru „Acqua Forte Parade”, în premieră absolută la Timișoara. Programul complet al zilei de sâmbătă, 2 august, poate fi consultat aici.

Duminică, 3 august 2025 – Theo Rose, Ansamblul Timișul împreună cu invitații, Bajaga i Instruktori și Acqua Forte, un final epic al evenimentului Ziua Timișoarei | Timișoara City Celebration

Ultima zi a celebrării reunește tradiția, noul val muzical și spectacole de neuitat. Pe Bulevardul I.C. Brătianu urcă pe scenă Theo Rose, artista-fenomen a noii generații, într-un concert care va îmbina sensibilitatea cu puterea pop-ului românesc contemporan. Seara este încheiată de legendele rock-ului ex-iugoslav, Bajaga i Instruktori, care aduc publicului o călătorie sonoră prin decenii de muzică iconică. Nu lipsesc nici Ansamblul Timișul și invitații: Andreea Voica, Mariana Ionescu-Căpitănescu, Laura Lavric și Nicolae Furdui-Iancu, într-un spectacol folcloric vibrant, dedicat rădăcinilor și spiritului local. În paralel, DJ-ii de la Flight Festival susțin ultima petrecere silent disco, iar performance-ul acvatic Acqua Forte Parade revine pentru o ultimă reprezentație magică. Cu 197 de evenimente în trei zile, Timișoara City Celebration se va încheia duminică seara, cu aplauze și energie colectivă – o sărbătoare a orașului în toată puterea lui creativă. Programul complet al zilei de duminică, 3 august, poate fi consultat aici.

Evenimentul „Ziua Timișoarei” este finanțat de Municipiul Timișoara, coordonat și co-organizat de Centrul de Proiecte și Casa de Cultură.

