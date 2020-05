Zara, Peek&Cloppenburg, H&M și parcul se redeschid în Iulius Town! Vezi lista completă a serviciilor și magazinelor disponibile!

Din 15 mai 2020, ne relaxăm la Iulius Town, cu responsabilitate și grijă față de cei din jur! Dacă ți-a fost dor de parcul din inima ansamblului, acum te poți bucura din nou de soare, natură și mișcare în timpul dedicat familiei tale. În plus, branduri fashion îndrăgite s-au alăturat locațiilor deja deschise în Iulius Town, pentru un refresh.

Sunteți nerăbdători să descoperiți colecțiile brandurilor preferate? Zara, Peek&Cloppenburg și H&M, locații care au acces direct din exterior, se redeschid pentru pasionații de fashion. Programul lor este zilnic, între orele 12.00 – 20.00, pentru ca tu să-ți poți reînnoi garderoba sau să faci terapie prin shopping.

Probabil cel mai râvnit moment pentru mulți este o plimbare în parc sau o pauză de relaxare pe iarbă. Din 15 mai 2020, Iulius Gardens își întâmpină din nou vizitatorii, într-un peisaj natural și reconfortant. Gazonul este mai verde ca oricând, copacii au coroane bogate, florile sunt încântătoare, iar soarele este deja prietenos. Pentru a fi cu toții în siguranță, vă rugăm să păstrați distanța socială și să vă luați toate măsurile de protecție. Relaxarea în parc poate fi însoțită și cu o înghețată sau gustări savurate în aer liber, de la Daily Chiosc(12.00 – 20.00), Delizioso (10.00 – 22.00) și Chez Fifi (10.00 – 22.00).

Frumusețea este expresia unică a fiecărei persoane, dar pentru care avem nevoie de ajutor și din partea specialiștilor. Dacă ai nevoie de o tunsoare sau de aranjarea bărbii, îți poți face programare la Breathless Barber Shop (10.00 – 22.00). Pentru siguranța ta, sunt implementate măsuri de protecție, precum: realizarea dezinfecției în permanență a spațiilor și echipamentelor, obligativitatea purtării măștilor, păstrarea distanței minime de siguranță, asigurarea substanțelor dezinfectante și respectarea cu punctualitate a programărilor. Și prietenii necuvântători au acces la serviciile de înfrumusețare oferite de Igor Land (10.00 – 19.00).

În continuare, ai la dispoziție locațiile cu servicii alimentare, farmaceutice, veterinare și de curățătorie deja funcționale. Hypermarketul Auchan (08.00 – 22.00) și dm drogherie markt (10.00 – 20.00) îți oferă produsele de strictă necesitate, iar bunătăți și delicii sunt La Ciambella (12.00 – 20.00). Pentru animale de companie funcționează Animax (12.00 – 20.00) și Zoomania (12.00 – 20.00), iar Help Net (8.00 – 21.00) și Enigma, produse naturiste, (10.00 – 20.00) te ajută să-ți menții sănătatea. Servicii de curățătorie sunt asigurate de Perla Wet & Dry (12.00 – 20.00) și Lava&Cuce (10.00 – 18.00), dar și de spălătoria auto Alma Aqua Touch (12.00 – 20.00), în timp ce Inmedio te ajută să fii informat (12.00 – 20.00). Serviciile medicale oferite de Policlinica Regina Maria sunt accesibile în intervalul orar 7.30 – 20.00. Preparatele preferate pot fi comandate prin platforme delivery sau în regim to go, de la Taco Bell, Noodle Pack, Pizza Hut și Daily. Programul locațiilor deschise este disponibil pe www.iuliustown.ro.

