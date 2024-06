Zbogom Brus Li și Mihai Mărgineanu cântă la ediția specială Embargo Fest de la Timișoara

Embargo Fest revine anul acesta cu o ediție specială ce se va desfășura pe 8 iunie în Timisoara. Organizatorii au pregătit publicului o serie de experiențe culturale inedite, de la concerte live cu artiști renumiți din România și din apropierea granițelor, până la spectacole de teatru și dans tradițional.

Evenimentul care va debuta la Timișoara, îi va avea ca invitați speciali pe renumitul cântăreț, actor și compozitor, Mihai Mărgineanu și Banda, trupa Zbogom Brus Li din Serbia (de la Novi Sad) cu inconfundabilul lor balkan punk, dar și Trupa Hazard care va livra un recital folk de neuitat.

Evenimentul care va avea loc la Casa Tineretului din Timișoara cu începere de la ora 17.00 pe scena “În Spatele Casei”, se va încheia cu un retro after party de zile mari alături de DJ Smuk din Serbia.

Prețul biletelor pentru ediția din acest an a festivalului este de 80 de lei în presale și 100 de lei în ziua evenimentului și pot fi achiziționate de pe site-ul iaBilet.ro.

Desfășurat sub motto-ul “Back to the Roots”, Embargo Fest s-a dovedit a fi solul în care semințele tot mai rare ale culturilor etnice de soi au rodit în evenimente din care comunitatea și-a hrănit bucuria.

Programul complet al evenimentelor de la Casa Tineretului din Timișoara:

Ora 17.00, În Spatele Casei: Spectacolul „Plai cu visul unui dor de vară”, al Teatrului Portabil.

Ora 18.30, În Spatele Casei: Recital folk cu Trupa Hazard.

Ora 19.30, În Spatele Casei: Concert balkan punk cu Zbogom Brus Li (Serbia).

Ora 21.00, Sala de Spectacole: Reprezentație Ansamblul de Dansuri Bulgaresti „Slavjak”.

Ora 21.15, Sala de Spectacole: Concert extraordinar Mihai Mărgineanu și Banda.

Ora 23.00, Holul Casei Tineretului: Retro after party cu DJ Smuk (Serbia).

