Zece echipaje de poliție trimise într-o localitate din Timiș. Un agent de pază de la o sală de jocuri, în stare critică la spital

Un agent de paza de la o sala de jocuri din Lugoj, este in stare grava la spital, dupa ce a fost batut cu salbaticie.

Agentul de paza l-ar fi scos din sala de jocuri de pe strada Timisoarei, pe un tanar. Individul s-a dus acasa in Maguri si a venit insotit de alti prieteni. Agentul a fost luat la bataie in fata salii, iar dupa ce lucrurile s-au calmat, victima si-a chemat si el niste prieteni si a mers sa isi faca dreptate singur, la Maguri, unde locuiesc cei care l-au agresat.

Acolo, lugojenii au fost asteptati de mai multi localnici, care i-au lovit cu ce le-a cazut in mana. Agentul de paza, care a fost la originea conflictului, a ajuns in stare critica la spital.

Politistii lugojeni au trimis la Maguri nu mai putin de zece echipaje, pentru a calma spiritele. Oamenii legii au retinut o persoana, iar o alta este cautata si a fost data in consemn la frontiera. Procurorii lugojeni au inceput imediat cercetarile in acest caz, intr-un dosar de vatamare corporala, cu punerea in primejdie a vietii. Sambata, avand in vedere ca victimei i s-a pus in pericol viata, politistii si procurorii au schimbat incadrarea faptei, in tentativa la omor. Politistii au dus la audieri peste zece persoane. Cercetarile sunt conduse acum de procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, scrie Lugoj Info.ro.

